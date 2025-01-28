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「針織背心」保暖顯瘦穿搭攻略！6大推薦搭法＋40款時髦穿搭範本

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文／美人圈

今年冬天低溫來得又快又猛，每個人多多少少都會有一兩件實穿又保暖的「針織背心」吧？究竟針織背心該怎麼搭配？除了搭配襯衫、內搭之外，單穿或是搭配皮衣外套等也很好看，保暖的同時更顯瘦有型！這次編輯整理出韓國網拍針織背心搭配技巧，網羅高達40款針織背心穿搭範本，一起來參考看看吧！

秋冬「針織背心」搭配推薦1：針織背心＋襯衫

首先絕不失敗的搭配就是針織背心＋襯衫！尤其是同色系的襯衫、或是一深一淺的組合，不管下身搭配西裝褲、牛仔褲都很適合，既知性又有氣質。

▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）

▲針織背心＋襯衫的搭配絕不失敗。（圖／98도씨）

如果要搭配條紋或是其他圖樣的話，記得襯衫、針織背心擇一即可，身上的花色不要超過兩種，就不會給人眼花撩亂的感覺。

▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）

▲身上的花色不要超過兩種。（圖／slowand）

▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）

▲針織背心搭配襯衫。（圖／cherrykoko，下同）

除了基本款的襯衫，也可以搭配蕾絲、透膚等更柔軟的襯衫版型，相較於率性俐落、更多了分柔美的女人味。

▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）

另外，高領的針織背心也可以參考搭配襯衫的穿法，在冬季更加慵懶隨性，而且也相當保暖。

▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）

▲高領針織背心也可以參考搭配襯衫的穿法。（圖／98도씨）

秋冬「針織背心」搭配推薦2：針織背心＋內搭透膚上衣

針織背心除了作為點綴單品，還能輕鬆成為穿搭亮點！推薦搭配內搭透膚上衣，選擇高領、微透膚的款式，或者直接穿可以外搭的發熱衣，再搭配針織背心，營造出溫柔又有氣質的秋冬風格。

▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）

針織背心＋內搭透膚上衣的穿搭法不僅舒適保暖，還能提升好感度，是簡單又時髦的必備穿搭公式！

▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）

像是今年有些特殊版型的針織背心，同樣也可以內搭透膚上衣來增加造型感。

▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）

▲針織背心＋內搭透膚上衣的穿搭法。（圖／slowand、cherrykoko）

當然，如果喜歡有些色彩的話，以簡約的低飽和色調去做搭配，更展現個人特質，同時修飾膚色！

▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）

▲以簡約的低飽和色調去做搭配可修飾膚色。（圖／slowand）

秋冬「針織背心」搭配推薦3：針織背心＋同色寬領上衣、外套罩衫

如果在秋冬想要小露肌膚，首推這種針織背心＋同色寬領上衣、外套罩衫的搭配，這種一般都是成套販售、或是直接做成假兩件的設計，同色系的罩衫或是寬領上衣，裡面隱約透出針織背心的線條，是剛剛好的性感、而且也不用擔心露膚度過高。

▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）

▲秋冬想要小露肌膚首推針織背心＋同色寬領上衣。（圖／98도씨）

這種穿搭也可以參考看看今年大紅的芭蕾運動風、瑜伽服風格，搭配襪套、芭蕾舞鞋等，真的很有韓系氛圍感。

▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）

▲下身搭配襪套很有韓系氛圍感。（圖／modernrobe）

除了基本款的色調之外，像是一些粉嫩色也相當推薦，有減齡顯嫩的效果，針織外套、針織背心的搭配容錯率也相當低，可以說是無腦搭配技巧。

▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）

▲粉嫩色針織背心也相當推薦。（圖／cherrykoko、modernrobe）

▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）

▲淡色系針織背心有減齡顯嫩的效果。（圖／cherrykoko）

▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）

▲針織外套搭配針織背心也不出錯。（圖／cherrykoko、slowand）

此外，針織背心搭配罩衫也是一種更具休閒感的選擇，特別是抽繩款式，為清純造型增添一絲隨性氛圍。再搭配運動褲和棒球帽，就能輕鬆打造出率性又不失時尚感的日常穿搭！

▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）

▲針織背心搭配罩衫也是更具休閒感的選擇。（圖／modernrobe）

秋冬「針織背心」搭配推薦4：針織背心＋T恤

想要在休閒的穿搭中增加穿搭巧思，不妨試試看直接外搭一件針織背心，來增加整個穿搭的層次及重點。針織背心可以選擇合身或是寬鬆的版型，這邊提供一個建議：合身版型的針織背心，裡面的T恤也推薦選擇合身款、並紮進褲子裡，這樣的穿搭可以給人一種俐落的印象，而且也相當修身。

▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）

▲素T外搭一件針織背心，增加整個穿搭的層次及重點。（圖／cherrykoko、slowand）

短袖T恤搭配針織背心的穿搭也很推薦，適合沒有那麼冷的天氣，或是再搭配一件厚外套完成洋蔥式穿搭，也相當實穿。

▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）

▲短袖T恤搭配針織背心的穿搭也很推薦。（圖／cherrykoko、slowand）

寬鬆針織背心的話，建議可以搭配寬鬆的T恤，T恤可以微微露出下襬、或是一樣紮進褲子裡，營造出更加休閒、隨性的感覺。

▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）

▲寬鬆針織背心建議搭配寬鬆的T恤。（圖／feelings）

這種針織背心搭配T恤的穿法真的很實用，如果有花色比較複雜、顏色比較跳的款式，像是老毛衣、聖誕毛衣等，一樣可以參考這個搭配法，更不容易出錯！

▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）

▲跳色款、老毛衣都適合針織背心搭配T恤。（圖／slowand、cherrykoko）

秋冬「針織背心」搭配推薦5：針織背心＋洋裝

簡單的One piece洋裝搭配針織背心，也可以很好的增加穿搭亮點，同時透過針織背心增加層次感，也會比單穿外套更加保暖且更時尚。

▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）

▲One piece洋裝搭配針織背心。（圖／cherrykoko）

除了長洋裝之外，短版的洋裝也可以用同樣的搭配方式！或是也可以再搭配皮帶塑造腰線，讓整體視覺更加修身顯瘦。

▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）

▲短版洋裝搭配針織背心。（圖／hotping）

如果是本身就是洋裝版型的針織背心，也可以大膽的在裡面搭配褲子，這樣裙子＋褲子的穿搭也是今年韓國很流行的趨勢！

▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）

▲裙子＋褲子的穿搭是韓國很流行的趨勢。（圖／slowand）

秋冬「針織背心」搭配推薦6：針織背心＋皮衣外套

最後推薦的就是針織背心＋皮衣的搭配，針織一般給人印象都比較柔軟，其實搭配率性俐落的皮衣外套，會有很強的反差感，在穿搭上會相當出彩。

▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）

▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）

▲針織背心＋皮衣的搭配會有很強的反差感，在穿搭上會相當出彩。（圖／cherrykoko、slowand）

冬季保暖穿搭中，羊羔毛皮衣是不可錯過的選擇。只需搭配一件簡約的皮衣，就能為整體造型增添亮點與層次感，不僅保暖實用，還能輕鬆展現時尚品味，讓冬日穿搭更加有型！

▲針織背心穿搭 。（圖／翻攝自官網）

▲羊羔毛皮衣是不可錯過的選擇。（圖／feelings）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 針織穿搭, 針織背心

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