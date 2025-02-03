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擊退年後倦怠！「完美開工6步驟」快做　顧好身體最重要

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▲▼擊退年後倦怠！「完美開工6步驟」快做 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲開工準備先做好，工作就可全力以赴沒煩惱。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

記者曾怡嘉／台北報導

過年假期總是轉眼即逝，開工時刻難免讓人感到壓力與不適應。涼感衛生棉品牌愛康分享「完美開工 6 步驟」，幫助上班族迅速調整身心狀態，讓自己保持在最佳狀態，迎接工作挑戰，保持滿滿活力與好心情！

▲▼擊退年後倦怠！「完美開工6步驟」快做 。（圖／品牌提供）

▲（圖／品牌提供）

#顧好疲勞眼睛

上班族長時間盯著電腦，容易讓眼睛乾澀、痠痛以外，還易導致視力模糊的狀況，建議多攝取含花青素、維生素 A 和葉黃素的食物，如藍莓、紅蘿蔔及菠菜等蔬果，擊退過年期間的追劇疲勞，同時也讓眼睛能重回電腦螢幕的戰場。


#打造私密處好環境

過年期間重口味飲食、作息紊亂，易引發私密處問題。建議選擇能打造好菌友善環境的清潔用品，幫助對抗台灣潮濕氣候。

#挑對衛生棉

開工後如遇上生理期，心情難免會更加鬱卒，而生理用品一定要精挑細選。愛康特別推薦「透氧抑菌棉」，帶有天然精油香氣，使用起來更增添清新療癒。

#建立良好免疫系統

過年除了通宵打麻將以外，還常來個垃圾食物當宵夜，讓那些過年累積的快樂痘痘正蠢蠢欲動。開工飲食也必須回歸正常！多補充可抗發炎且含Omega 3脂肪酸的魚類、堅果等，還可每日搭配益生菌，建立良好的免疫系統；也必須時刻做好清潔及保濕，維持皮膚機能。

#均衡健康飲食

每天都須攝取來自全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、乳品類、油脂及堅果種子類的均衡營養素，讓身體機能正常運作。此外，飲食要採無經過加工程序及各種調味料的「原型」食物為主，避免如麵包、醬瓜、果醬、火腿及百頁豆腐等加工食品；並多補充水分及維生素 B 群，創造每日活力好氣色。

#養成規律運動習慣

運動絕無壞處，不僅可減少疾病發生，還可強化體能、肺部、心血管功能；運動所刺激的腦內激素，更使人放鬆、減緩焦慮，且助於培養正向思緒。若擔心自己容易半途而廢，不妨下班後約同事去公園快走或慢跑，假日揪朋友一起打羽球、健行等。

關鍵字：

工作壓力, 開工準備, 身心調整, 健康飲食, 運動

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