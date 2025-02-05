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日本全家驚喜變潮牌！Nigo將擔任創意總監　合作項目曝光

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記者鮑璿安／綜合報導

日本潮流教父Nigo繼在LOUIS VUITTON（路易威登） 2025 秋冬男裝系列大秀上的精彩合作之後，這次日本全家宣佈他成為新任創意總監，往後雙方將聯手帶來話題之作，首個系列預計2026年春天發表，讓人忍不住想像是否全家要變潮牌店了？

據了解，NIGO 將與全家廣泛合作，包括擔任新一代店鋪及策略商品類別的創意總監、行銷活動主管，以及利用全家的數位轉型技術 FamilyMartVision 開發新一代行銷。其實過去日本全家也帶來過許多話題，像是與日本服裝品牌 FACETASM 合作的服飾品牌「Convenience Wear」就是一例，以全家標誌性的藍綠色混合日常服裝帶來一系列輕鬆舒適的單品。

而NIGO加入全家本身就是一個驚喜，他也表示：「日本受到全世界的關注，便利商店是最能體現日本文化和生活方式的地方。全家超市尊重創造力，總是用新事物挑戰自己。我們很榮幸能夠與全家超市合作，讓日本和世界各地人們的日常生活更加愉快。」

Nigo現為HUMAN MADE創辦人，自2021年9月起擔任LVMH旗下品牌KENZO藝術總監，而在最近的巴黎男裝周中，他與菲董Pharrell Williams聯手打造全新的LOUIS VUITTON（路易威登）2025 秋冬男裝系列，展現極具天賦的設計才華，打造許多爆款單品，掀起時尚圈熱議。
 

關鍵字：

全家, Nigo, 創意總監, 潮流, 合作

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