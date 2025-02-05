Twice Sana澳網穿搭藏亮點「菜籃包」超可愛！吳尊示範老錢風帥度依舊

記者鮑璿安／台北報導

澳洲網球公開賽是球界盛事，場邊名人更是話題焦點，合作夥伴美國品牌Ralph Lauren 今年（2025年）邀請藝人吳尊、Twice成員Sana與NCT Mark到場觀賽，同時也演繹了非常別緻的老錢風搭配，Sana一身氣質條紋穿搭與菜籃包進行點綴，美照曝光引發討論。





▲Sana演繹Ralph Lauren 造型。（圖／品牌提供）



Sana一次演繹了多套造型，都是品牌非常代表性的學院風穿搭，身穿經典Polo背心與麻花針織開襟衫，俏皮綁在肩膀上，以藍白條紋裙裝營造出優雅清新風格。此外她還曬出了新款粉嫩色調的Polo Play Leather Tote包，可愛的菜籃包外觀搭配柔軟皮革格外有辨識度，成為重點單品，也非常適合日常疊搭。





▲吳尊、 Mark。（圖／品牌提供）

吳尊以卡其色雙排扣西裝搭配春意盎然的紫色襯衫與標誌性領帶，完美展現高雅奢華風格。而Mark以麻花針織板球毛衣搭配打褶短褲，一身美式學院風，也相當受到矚目。

此外，身為時尚寵兒的Sana日前更現身2025秋冬米蘭男裝周，成為Prada 2025秋冬系列男裝秀的秀場嘉賓，運用麂皮外套、短連身裙的性感搭配，露出一雙筆直美腿，是鎂光燈矚目的焦點。而韓星金泰梨綁起俐落包頭髮型，也演繹了同一風格的皮革套裝，巧妙彰顯修長比例。





▲金秀賢、金泰梨、TWICE成員Sana（湊崎紗夏）作為秀場嘉賓 。（圖／品牌提供）