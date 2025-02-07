《單身即地獄》宋智雅美貌再升級！私下是護膚狂　用掉6瓶平價精華液

▲宋智雅。（圖／取自 dear.zia IG，下同）

圖文／CTWANT

韓國最受關注的戀愛實境節目《單身即地獄》來到第四季！節目也捧紅了不少人像是第一季初登場就讓全球驚艷的電眼女王「宋智雅」，第二季金珍映「DEX」登場後不僅成為人氣王，現在也活躍於韓國影視圈可說是相當成功。宋智雅2022年被踢爆穿假貨、裝千金的人設後陷入低潮，不過近期她於IG社群、小紅書都相當活躍並坐擁百萬人氣，並相當認真拍影片介紹，趕快來看看美貌升級的宋智雅平時都如何保養皮膚？

《單身即地獄》宋智雅保養方法：手很髒盡量不要一直摸臉

宋智雅提到她認為想要讓皮膚變好就一定要勤換枕頭套，然後平時非工作時期也不要一直用手摸臉，因為手真的很多細菌不是很乾淨，她自己在家的時候也不會將手機貼在臉上而是使用擴音。

《單身即地獄》宋智雅保養方法：擦精華液用量別省

她擦精華液時提醒大家別想著省用量，要抹得非常細緻，她提到自己使用的精華液跟當紅醫美「香奈兒針」的主要成分相同，雖然精華液成分高一點她覺得很值得。因為醫美品牌的精華液價格較高，她也推薦另款高CP值的平價精華「NEOGEN 煙醯胺護膚精華」，用到第二瓶皮膚會感覺明顯變化，她已經用掉六瓶認為是可以拯救糟糕皮膚的人生精華等級。

《單身即地獄》宋智雅保養方法：護膚是不能懈怠的功課

宋智雅也提到保養是需要堅持不懈怠地努力才會有收穫，只有那樣皮膚才會變好，懶惰的人皮膚絕對不會變好，如果皮膚還是很好那真的是天生好基因，要向爸媽跪拜感謝的程度。

《單身即地獄》宋智雅保養方法：妝前也會擦保濕乳霜

宋智雅在影片也強推AESTURA Atobarrier365 Plus保濕乳霜，她說上一條乳霜用了三年發現對皮膚已經沒什麼感覺的才更換，AESTURA的乳霜她用完也是非常驚艷，尤其舒服水感的質地在妝前使用也完全沒問題。

《單身即地獄》宋智雅保養方法：不上妝的話白天也會敷面膜

她提到如果要上妝的話那擦到乳霜就可以結束了，但如果可以待在家素顏的話就會再敷上乳霜質地的面膜來加強保濕並提升保養效果，她選擇的WEYERGANS Active Mask，不過宋智雅說自己是乾肌所以這些商品也許不適合油性肌膚的人，保養最重要的就是先了解自己的膚況才去選擇商品。

《單身即地獄》宋智雅保養方法：使用片狀面膜會先擦精華液

如果是使用片裝面膜的話，宋智雅會先將面膜袋中多餘的精華液先擦在臉上打底，接著再敷面膜，如果還有剩下的精華液就會塗在手肘關節這些容易乾燥的位置，這樣不浪費又能護膚真的一舉兩得。

《單身即地獄》宋智雅保養方法：眼角跟脖子一定要保養

她提到擦精華的時候一定要順便帶到脖子肌膚，因為一旦出現脖紋後就很難消除，另外還有一個重點就是眼角必須擦眼霜，眼角跟脖子是最容易有皺紋的兩個位置，眼周要放輕力道塗抹。

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