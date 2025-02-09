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美周記／情人節送禮一站式搞定！還有免費冰淇淋、花藝課可以體驗

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

距離情人節只剩下不到一周，美妝品牌紛紛祭出各項活動與服務，像是迪奧就主打一站式服務，消費滿額就可以免費獲得禮盒包裝，資生堂則是攜手北海道人氣冰淇淋CREMIA，消費滿額免費吃，選品店hearth也有手作花藝課程體驗，能為兩人愛情製造美好回憶。

美周記,情人節,DIOR,資生堂,hearth,CREMIA,。（圖／品牌提供）

MISS DIOR香氛系列是亞洲熱賣第一，更是情人節送女友的首選單品，迪奧也在2月6日至16日在新光三越台北信義新天地A11館舉辦MISS DIOR訂製愛戀快閃店，全系列品項都可以在此體驗，獨家推出的「花漾迪奧淡香水－高訂刺繡版」，更直接把百年法國高訂刺繡工坊Maison Potencier手工製作的單耳蝴蝶結帶到現場，藕粉色、粉色與丹寧藍三種色選，只要購買即可客製化刺繡內容，打造專屬香氛。而且現場消費滿額即可以享用粉色千鳥紋情人節限量禮盒包裝，或是愛戀限量化妝包、愛戀限量托特包。

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而資生堂則是把戀人的濃密愛戀，比擬為經典的百優精純乳霜，濃郁綿密的質地，象徵兩人感情如膠似漆，更攜手同樣也講求濃醇的北海道冰淇淋CREMIA，即日起至2月28日，只要在指定專櫃消費滿3000元（含百優精純乳霜正貨），就可以獲得冰淇淋兌換券1張，至CREMIA指定專櫃購買2支冰淇淋，並加入會員，即有機會獲得百優精純乳霜迷你罐。

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另外，香氛保養選品店hearth不僅在情人節推出多款夢幻禮盒，更在專櫃舉辦索拉花藝手作活動，從即日起至2月16日，只要提前預約並且繳交1500預約金，可以與愛人一起體驗花藝製作，同時還可以全額折抵消費單品，等於是免費體驗手作課程，於官網填寫資料，還可憑簡訊兌換針管香水1.5ml*2。

關鍵字：

美周記, 情人節, DIOR, 資生堂, hearth, CREMIA

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