包開箱／泰星Apo機場時尚曬Dior極簡大托特包！奶茶色、棕色都超美

記者鮑璿安／綜合報導

2025春夏之際，時尚圈的風向吹向了大尺寸實用包款，DIOR在2025夏季帶來了新款Dior Normandie托特包，出自前任男裝創意總監Kim Jones之手，擁有極簡美學的奢華外觀與柔軟觸感皮革材質，成為男女皆宜的款式，低調之中展現獨特風貌。





▲DIOR在2025夏季帶來了新款Dior Normandie托特包 。（圖／品牌提供）



Dior Normandie包款首次於Dior 2025 夏季男裝系列發表會，也是日前宣佈離職的男裝創意總監 Kim Jones為品牌創作的最後一款主打包款，對於喜愛極簡風格的時尚迷而言無疑是一款極佳之選，Dior Normandie擁有簡潔流暢的輪廓，同時配有圓潤提把與可調節式肩背帶，打造出多元的肩背方式。

中央則點綴上小巧精緻的「DIOR」金屬字母標誌，皮革上首度採用名為 「Dior Icons 」的粒面皮革，經過繁複的鞣製過程，使其擁有圓潤感和柔軟觸感。開袋之後，大容量設計也頗為貼心，內層有平口袋和拉鏈口袋，作為通勤族使用的電腦包、日常旅行袋也都很適合。此次共推出三款迷人色調，涵蓋米色、棕色和黑色，而內層則採用細緻對比色人字紋襯裡，從內而外盡顯品牌的奢華工藝美學。





▲F1冠軍車手Lewis Hamilton日前手拿品牌訂製款式Normandie上街 。（圖／品牌提供）





▲品牌大使泰星Apo（右）、Mile日前出發巴黎觀賞DIOR 2025秋冬男裝秀，兩人分別拎上米色與棕色的Dior Normandie大型托特包現身機場 。（圖／品牌提供）

Dior Normandie早已是名人的愛用款式，與品牌關係密切的F1冠軍車手Lewis Hamilton，他一貫的街頭時尚風格廣為人知，日前手拿品牌訂製款式Normandie上街，上面印有「Since 2013」字樣，他身穿黑夾克、白色背心體現出休閒樣貌。而品牌大使泰星Apo、Mile日前出發巴黎觀賞DIOR 2025秋冬男裝秀，兩人分別拎上米色與棕色的Dior Normandie大型托特包現身機場，打造完美紳士的旅行穿搭。





▲金秀賢與金泰梨日前身穿PRADA服裝現身機場。（圖／品牌提供）





▲Prada Aimée 包款 。（圖／翻攝自官網）



名人的機場時尚也可窺見當代流行，韓星金秀賢與金泰梨日前身穿PRADA服裝現身機場，金秀賢換上黑色的翻領排扣大衣，手拎Buckle 皮帶造型包款，全黑色調也不減帥度，直接把機場照拍出時尚畫報質感。金泰梨頂著男孩風俏皮短捲髮，詮釋T恤搭配上夾克外套的休閒造型，肩背以90 年代的極簡主義汲取靈感的Prada Aimée 包款，可以說是鬆弛感滿滿的造型。