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Minnie躍升新solo女王！MV造型＋私服穿搭太圈粉　沒有她不能駕馭的風格

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文／美人圈

有著獨特嗓音和超強舞台魅力的「泰國小公主」(G)I-DLE成員Minnie終於發行首張個人專輯《HER》！除了在MV中的造型令人驚艷，Minnie的私服穿搭也是教科書級。她一直以來的個人風格都很有特色，時而甜美、時而酷颯，總能完美駕馭多樣造型，成為無數女孩的穿搭靈感來源。今天就來一起解析Minnie《HER》專輯的MV造型和私服穿搭，看看她是如何用簡單的單品打造出屬於自己的時尚態度，學起來你也能輕鬆晉升穿搭高手。

▲(G)I-DLE Minnie 。（圖／翻攝自IG）

▲(G)I-DLE Minnie發行首張個人專輯《HER》！MV中的造型令人驚艷。（圖／IG@min.nicha，下同）

▲(G)I-DLE Minnie 。（圖／翻攝自IG）

(G)I-DLE Minnie《HER》MV造型：夢幻公主風

(G)I-DLE Minnie當然不會忘記在MV中彰顯自己「泰國小公主」的威嚴，一身粉白相間印花的絲質洋裝流露出甜美氣息，浮誇的澎澎袖讓視覺多了一絲份量感，加上白色絲襪和同色系厚底粗跟鞋，一登場氣勢滿分！這套造型亮點少不了Minnie脖子上的彩色鑲鑽項鍊，點綴的愛心吊墜吸睛又可愛，整個人宛如真人芭比。

▲(G)I-DLE Minnie 。（圖／翻攝自IG）

(G)I-DLE Minnie《HER》MV造型：成熟御姐風

罕見在MV中變換成短髮造型的Minnie也令粉絲眼睛一亮！想要讓同色系穿搭不無聊，就可以學Minnie​​利用同色系的不同深淺變化，讓整體穿搭看起來有層次且不單調。 例如Miu Miu墊肩西裝外套搭配白色透視感裙子，不僅在正式和性感間拿捏得已，適度的露膚還相當撩人，同色系搭配給人俐落幹練的感覺，顯得整套Look很有質感。

▲(G)I-DLE Minnie 。（圖／翻攝自IG）

(G)I-DLE Minnie《HER》MV造型：透視性感風

Minnie這次在MV中也算是尺度大躍進，多套穿搭都大走性感路線，同時又流露浪漫感。這套雪紡洋裝薄透的剪裁讓身形曲線盡顯，同時露膚感設計也會引發無限遐想，加上絕美金髮為穿搭注入精靈般的夢幻仙氣感，男生想不多看一眼都難。

▲(G)I-DLE Minnie 。（圖／翻攝自IG）

(G)I-DLE Minnie私服造型：Office Siren風

近期時尚圈掀起一股Office Siren穿搭熱潮！源自於90年代至00年代的辦公室衣著美學，以正裝的outfit營造出成熟的職業形象，而最大精髓自然是提升幹練氣息的「眼鏡」。Minnie此番便以Miu Miu灰色西裝外套配上合身的撞色內搭，低腰西裝褲「露褲頭」的疊穿法帶出層次感，臉上的方框眼鏡是這身穿搭的靈魂，展現了知性又不失率性的魅力，很值得借鑑。

▲(G)I-DLE Minnie 。（圖／翻攝自IG）

▲相比拘謹的合身西裝外套，寬鬆廓型西裝外套會自帶更多鬆弛隨性氛圍。

(G)I-DLE Minnie私服造型：學院少女風

Minnie很懂得把玩不同風格的單品，內搭的白色Miu Miu短T為容易有制式感的小香外套注入全新的青春少女氣息，下身搭配著高腰格紋百褶短裙和學院風標配的膝上白襪，越看越活潑！如果是梨形身材、有寬臀困擾的女孩大推Minnie同款百摺裙，褶皺細節能轉移視覺焦點，A字剪裁讓腿部線條更加纖細，是藏肉必備利器。

▲(G)I-DLE Minnie 。（圖／翻攝自IG）

(G)I-DLE Minnie私服造型：潮酷個性風

各種造型都能消化的Minnie即使是駕馭個性十足的單品也架勢滿分！如果上衣已經足夠搶眼，像Minnie這款佈滿大面積圖騰的透視上衣，建議下身利用經典牛仔褲去做平衡，才不會給人過於雜亂找不到重點的感覺，配上一雙街頭感球鞋就很有態度。

▲(G)I-DLE Minnie 。（圖／翻攝自IG）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, (G)I-DLE, Minnie, 穿搭

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