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「異性絕緣體」星座Top 3！第一名容易與真愛擦身而過　太慢熱錯失機會

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星座,愛情,戀愛。（圖／IG）

▲「異性絕緣體」3星座。（示意圖／翻攝自IG@TVN）

記者鮑璿安／綜合報導

有些人無論單身與否，身邊總是有一大群異性環繞，堪稱天然發電機，不過也出現少部分人和這種情況完全相反，他們根本是異性絕緣體，明明條件還不差，但總是孤單到極點，以下揭曉「異性絕緣體」3星座。

Top 3 水瓶座

水瓶座是異性絕緣體完全沒人反對，因為他們的思維並非正常異性能夠理解，很常在聊一個話題的時候，水瓶就已經跳到不知道哪個世界去了，而且水瓶古靈精怪的特質，有時候讓異性很卻步，總覺得好像HOLD不住水瓶，只好默默打退堂鼓，只能說水瓶座完全是憑實力單身，只有自己能拯救自己了。

Top 2 金牛座

金牛座個性低調不善於言辭，有時候甚至和同性別都難以交流，更別說異性之間了，而且金牛屬於比較實際的個性，不會去為了討好別人而開玩笑，所以比起那些天生很受歡迎的人，金牛很難引起周遭友人的注意力，低調過了頭，需要提高存在感是首要關鍵。

Top 1 摩羯座

摩羯座是行走的異性絕緣體，首先摩羯不會為了認識異性而努力，他們交友本身就是佛系態度，有緣就聚、沒緣也不強求，摩羯基本上不太會花時間在異性身上，更多是專注於自己想做的事情，因此散發一種生人勿進的感覺，久而久之不敢接近摩羯，他們連嚇跑追求者也不意外了。哪怕是真愛出現在他們面前，摩羯也會猶豫不決，很容易擦身而過。

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關鍵字：

星座, 異性絕緣, 運勢, 水瓶座, 摩羯座, 金牛座

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