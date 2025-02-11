強效醫美、A醇轟炸！愛美不成恐爛臉　肌膚修護穩健才能更水潤

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

環境污染劇烈，加上作息不穩定，亂用高強度保養品或是常做醫學美容課程，很多人因此變成敏感性肌膚，一點生活失序或是身體狀態不佳，就很容易反映在臉部，以下就推薦多款敏感肌適合單品，可以溫和有效養成健康膚況，才能養成透亮零細紋。

＃sisley 植物舒緩修復精華乳，40ml、售價6600元

肌膚擁有健康的機能，抗老、保濕或是美白，才能更好的發揮效用，以往專注在抗老的sisley把焦點放到近年越來越多的敏感肌膚況，透過植物美容學的概念，研發出全新植物舒緩修復精華乳，透過黃金海藻萃取物、鼠李糖多醣、日本麥門冬萃取、法國李子核仁油、乳木果油等成分，可以幫助減緩肌膚不適狀態，強化結構、穩定狀況，同時加強皮脂膜的修護，建立肌膚自我防禦力，從裡到外完美建構。

＃貝膚黛瑪 全面抗痕修復日霜SPF50+，40ml、售價1080元

對於敏感肌來說，每一次清潔或是外出，都有可能是誘發肌膚問題的關鍵，尤其是太陽與外界髒汙，是很多人都會忽略的刺激，因此貝膚黛瑪推出全面抗痕修復日霜，擁有高度防曬係數SPF50+、PA++++，不僅可以抵擋外界傷害，採用DAF肌膚仿生修護專利平衡肌膚微生態、啡肽舒緩修復專利極效舒緩，同時能夠加強內在修護力。

＃m̄enom̄eno Fc溫和潔面露，160ml、售價680元

由張景嵐親自研發的Fc溫和潔面露，以複合胺基酸配方與保濕多醇成分製作，擁有親水端與親油端，可以輕易吸附髒污達到溫和清潔，添加的甜菜鹼、保濕甘油、維他命B5、海藻糖等，在洗淨同時能夠賦予肌膚水潤保濕質感，洗完不會感受到乾澀緊繃，少量就可以迅速帶走臉部油膩。