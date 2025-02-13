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先框再填超僵硬！女團眉毛畫法公開　褪色霧眉也能改

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▲Anastasia Beverly Hills,Love Liner,MAKE UP FOR EVER,眉毛,彩妝,眉彩膏,。（圖／品牌提供）

記者李薇／台北報導　圖／sooyaaa__ IG、jennierubyjane IG、品牌提供

為了看起來更有精神，現代不少人會去霧眉，減少上妝的時間，出門快速又方便，但隨著時間越久，霧眉的顏色會變得更紅，不想再補色又想擁有完美妝容的人，專業彩妝師Zoe就推薦，可以使用炭灰、炭黑色調眉筆，把紅色校正過來，而且不要整個填滿，而是由下往上補齊眉流，會更自然。

▲眉毛。（圖／品牌提供）

對於現在很流行的自然眉型，其實已經不強調先畫框、再去全面補色填滿，會看起來太僵硬，有空洞感更逼真，像是女團成員Jennie、Jisoo都是如此，Zoe建議，可以使用眉膠用眉刷沾取之後，在眉毛前段往上梳、後面慢慢順下來就可以，達到塑型效果，還能夠固定胎毛瀏海，讓臉看起來更顯小。

▲Anastasia Beverly Hills,Love Liner,MAKE UP FOR EVER,眉毛,彩妝,眉彩膏,。（圖／品牌提供）

【推薦單品】

＃Anastasia Beverly Hills 專業眉毛定型膠，8g、售價780元

▲Anastasia Beverly Hills,Love Liner,MAKE UP FOR EVER,眉毛,彩妝,眉彩膏,。（圖／品牌提供）

「黃金眉型」創造者、同時也是Anastasia Beverly Hills創辦人的彩妝師Anastasia Soare，推出自己的品牌之後，也以超強眉彩風靡全球，其中，眉毛定型膠透明的質地，使用起來完全不會有僵硬毛流感，可以塑造出具有層次的眉妝效果。

＃Love Liner 渾然天成粉霧眉彩膏，6.5g、售價420元

▲Anastasia Beverly Hills,Love Liner,MAKE UP FOR EVER,眉毛,彩妝,眉彩膏,。（圖／品牌提供）

不想要眉色與眉毛有分層感，眉彩膏是相當重要的單品，只要刷一刷就可以讓整個眉毛妝容更加一致，稱霸眼線液界的Love Liner就於松本清推出新品，11mm極小刷頭真的非常適合亞洲女性，從根部就可以輕鬆抓起毛髮，而且上色效果超好，一梳立刻顯現，自然又很溫柔，新手也能輕鬆駕馭。

＃MAKE UP FOR EVER AQUA 24H 超防水專業塑眉組，售價1750元

▲Anastasia Beverly Hills,Love Liner,MAKE UP FOR EVER,眉毛,彩妝,眉彩膏,。（圖／品牌提供）

專為水上芭蕾舞者設計的AQUA防水系列，是MAKE UP FOR EVER一直引以為傲的單品，這次再度推出塑眉組合，24H超防水霧眉膏、雕眉斜角刷、野生眉螺旋刷及專業塑眉收納袋，一組就可以擁有超厲害不斷電眉毛妝容，夏季玩水都不用擔心變無眉人。

關鍵字：

Anastasia Beverly Hills, Love Liner, MAKE UP FOR EVER, 眉毛, 彩妝, 眉彩膏

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