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新舊融合文化超吸睛！M.A.C全球首家禮物概念店落腳大稻埕

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▲▼M.A.C大稻埕概念店。（圖／品牌提供）

▲全球首家禮物概念店選定濃濃台灣味的大稻埕。（圖／記者曾怡嘉攝、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

誰說來迪化街只能辦年貨？彩妝品牌M·A·C全球首家禮物概念店落腳大稻埕，選址於1918日治大正年間落成的「義珍商會」這棟百年歷史宅邸中，向在地文化致敬，而英倫香氛Jo Malone也於去年開設第一家亞洲形象概念店於此，在在展現出時尚和台灣復古文化的緊密結合。

▲▼M.A.C大稻埕概念店。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲一踏入店內就能看見打卡紅牆，仔細看牆上的造型都是品牌熱賣的明星商品。

▲▼M.A.C大稻埕概念店。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲品牌經典的子彈唇膏也有獨立的陳列櫃位，讓你一眼挑中你的命定唇色。

M·A·C進駐大稻埕的百年宅邸，店內有著向大稻埕年貨大街的搶眼復古打卡紅牆、傳統天井藝術庭院、古董桌翻新的智慧試妝台，讓人眼睛一亮，店內從裡到外都充滿著新舊融合的魅力，漫步在迪化街也能挑到最具話題性的美妝潮流產品。

▲▼M.A.C大稻埕概念店。（圖／品牌提供）

▲包裝和刻印都能夠客製化，打造獨一無二的包裝。

身為全球首家禮物概念店，店中更有著大稻埕M·A·C禮物概念店獨家設計圖騰，以及專屬雷射刻印客製商品，讓你打造獨一無二的特色禮品。

▲▼大稻埕概念店。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone亞洲首間形象概念店相中百年歷史的三層老宅。

▲▼美妝概念店。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲Jo Malone大稻埕形象概念店會依據主題變化不同風格陳列。

其實不只是M·A·C，香氛品牌Jo Malone也於2024年於大稻埕開設亞洲首間形象概念店，店面位於迪化街入口處，一幢擁有百年歷史的三層老宅，在保留歷史建築結構的基礎上，將英倫風格與現代元素糅合進室內空間，向在地歷史與文化致敬的同時，也建構新舊相融的獨特氛圍。

關鍵字：

迪化街, 大稻埕, 禮物概念店, 台灣文化, 美妝

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