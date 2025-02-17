把高級訂製服穿上香水！14款約依印花、籐格紋任選　打造私人珍藏香氣

記者李薇／台北報導、攝影

香氛市場在疫情過後迅速崛起，人們對於味道有更高的要求，迪奧旗下最頂級的香氛世家系列，更把香水提升到私人收藏的層次，不只是提供多元化的香材搭配，更與高級訂製服結合，可以在挑選喜歡的味道之後，換上具有經典符碼的香水瓶蓋，創造專屬於自己的時髦配件。

香氛世家在2004年首次亮相，以極簡的圓形瓶身與黑色CD瓶蓋，承裝著不同的迷人氣息，廣受質感人士喜愛；2025年將品牌非常具有代表性的圖紋，打造成香水瓶蓋，包含：近年大熱的約依印花、Lady Dior經典的籐格紋、男士西裝選用的千鳥格紋、去年甫登場的巴黎地圖紋路等等，總共多達14種不同的選擇，可以為喜歡的香氣，換上華麗訂製服珍藏。

除了讓人選擇超困難、每一款都美爆的瓶蓋，香氛世家系列未來將會固定提供22種香氣，容量從過去的40ml、125ml全面改成50ml、100ml和200ml，而瓶蓋不只是可以使用在香氛系列，也能搭配淬鍊香精，換上自我風格識別。

香水創意總監Francis Kurkdjian也在開春發表全新的「忘憂聖木」，是從迪奧先生過去一個可愛小習慣所誕生，他喜歡在身上放一塊小木片，當面臨重大工作緊張時，會拿出來摸一摸、聞一聞，舒緩焦慮的心情，讓Francis Kurkdjian不禁聯想到自己遇到重要的工作會議時，也習慣藏顆方糖放在口袋，甘甜的味道能夠帶來平靜，所以選用雪松木融合香草，展現具有溫潤柔軟的療癒香氣。

致敬1916年首個誕生的克羅尼亞經典古龍水，義大利百年香氛Acqua di Parma運用更濃郁的克羅尼亞經典淡香精，重新詮釋這支創始香調，當然絕對少不了柑橘酸甜青澀的果香主調，輔以依蘭依蘭增添香氣的明亮感，宛如畫龍點睛的一筆，更讓底蘊的廣藿香以及香根草更具層次，編織出專屬義大利的熱情暖陽照射大地滋養出柑橘的意象。