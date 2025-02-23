《善意的競爭》惠利根本精品髮飾大戶　9款千金感配件一次看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

惠利主演的新劇《善意的競爭》上線熱播中，飾演千金女高中生的他劇中根本精品髮飾大戶！

由惠利主演的新劇《善意的競爭》講述一群就讀名校的高中女生，為了自身利益而不擇手段達成目的的一連串故事，今年30歲的惠利扮演起千金女高中生的模樣毫無違和感，各種精品配件上身貴氣感滿滿，編輯整理了9個她在劇中的同款配件，一起來看看吧！

《善意的競爭》惠利劇中精品配件盤點



1.香奈兒Chain CC Turnlock Hair Clip

有在關注惠利的粉絲應該都知道惠利私底下是個不折不扣的「香民」，私服穿搭照中都能看到不少香奈兒包包的收藏，而惠利在劇中很常配戴的這款髮夾也是來自香奈兒，Chain CC Turnlock髮夾同時結合品牌經典的皮革穿鍊、雙C標誌和珍珠元素，簡約又不失精緻感，富家千金感十足。

2.MIU MIU 搪瓷金屬髮夾

富家千金怎能能少了奢華又可愛的MIU MIU的配件呢？MIU MIU經典熱銷的搪瓷金屬髮夾是許多時尚迷都愛不釋手的單品，外型流暢飽滿，黑金的高級配色不言而喻，一別上就能替校園造型增添不少奢華感。

3.Louis Vuitton Outline髮箍

髮箍是打造甜美學生感的優秀配件，也能替長直髮注入一點變化。這款來自Louis Vuitton的Outline髮箍表面以Monogram帆布製成，配以精緻的皮革襯裡，經典耐看且不挑人配戴，除了校園制服造型，搭配在一般的日常穿搭也很適合。

4.FENDI FF蝴蝶結髮夾

經典的老花系列就是貴氣的代名詞，這款來自FENDI的蝴蝶結髮夾以真絲斜紋布製成，搭配沉穩內斂的棕色與菸草色調FF主題圖案展現獨樹一幟的風格，在《善意的競爭》劇中可以看到惠利用了許多蝴蝶結髮飾營造大小姐的既視感。

5.香奈兒 2025春夏系列瑪莉珍鞋

瑪莉珍鞋既優雅又可愛的特性，讓它成為替許多造型畫龍點睛的重要配件之一，這款來自香奈兒2025春夏系列的瑪莉珍鞋以經典的黑白配色受到香民喜愛，搭配百褶裙和長襪展現兼具個性和高級感的甜美氛圍。

6.Roger Viver Très Vivier瑪莉珍鞋

Roger Viver經典的鑽扣系列跟鞋是許多女生的「夢中情鞋」之一，亮眼的黑色漆皮搭配精緻閃耀的水晶方扣，從遠處就能感受到迎面而來的貴氣感，高跟的設計配上及膝長襪營造美式校園的復古氛圍。

7.Christian Louboutin So Jane Sling露跟高跟鞋

惠利在劇中的鞋款雖然都很低調，卻能在不經意間流露出高級的時尚品味。來自法國的Christian Louboutin以紅底鞋聞名，這雙So Jane Sling露跟高跟鞋線條俐落，鞋身以黑色小牛漆皮打造，尖頭造型充滿優雅韻味。

8.MIU MIU Arcadie matelassé 納帕皮革手袋

MIU MIU的Arcadie matelassé納帕皮革手袋想必時尚迷對它已不陌生，珍貴的matelassé圖案營造立體紋理和極為精緻的效果，一包在手行走在校園馬上成為眾人矚目的焦點，完全符合惠利在劇中飾演掌權大小姐的人設。

9.愛馬仕 Herbag Zip CABINE拚色手提包

愛馬仕的Herbag系列從Kelly汲取靈感，包身結構既硬挺卻不失柔軟的手感，簡約的風衣卡其配色充滿質感，梯形設計搭配馬鞍釘釦、掛鎖和肩帶，風格獨具，即便是穿著校服拿著它也別有一番風味。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● Jennie絲綢包是倫敦小眾牌hai！單色、立體玫瑰都好美，「奶蓋綠」限定色台灣有得買



● Crocs洞洞鞋紅什麼？聯名系列再次引領時尚潮流