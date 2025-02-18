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總是睡不著？品質不穩定？不用吃藥也能好睡的3大技巧

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖、品牌提供

現代人常常會有失眠的問題，或是睡覺睡不深層，總覺得沒有好好關機休息，以下就盤點多個睡前儀式，透過香氛舒壓放鬆，可以讓自己更快進入夢鄉。

＃睡前先泡澡、泡腳

▲睡眠,失眠,NEOM,ilāpothecary,英草社,簡單,保養,助眠。（圖／達志示意圖、品牌提供）

泡澡不僅可以促進血液循環，更可以幫助身體肌肉放鬆，整個緊繃的狀態鬆弛下來之後，就會比較容易感受到累、想要睡覺，假如沒有辦法泡澡，那泡泡腳也是很好的方式，可以達到差不多的效果。

【推薦好物：NEOM 舒緩恬睡牛奶浴】

▲睡眠,失眠,NEOM,ilāpothecary,英草社,簡單,保養,助眠。（圖／達志示意圖、品牌提供）

連英國皇室都很愛用的NEOM以有機香氛受到歡迎，天然植物萃取成分，從嗅覺開始就能讓人舒緩療癒，香氣運用英國薰衣草、洋甘菊、廣藿香等，讓人精神得以放鬆的同時，裡面添加鎂、有機植物油、蘆薈等成分，在洗完澡之後，倒入浴缸4至5瓶蓋，泡澡順便滋養肌膚。

＃香氛噴霧打造儀式感

▲睡眠,失眠,NEOM,ilāpothecary,英草社,簡單,保養,助眠。（圖／達志示意圖、品牌提供）

精油可以有助眠的效果，尤其是又以常見的薰衣草、洋甘菊、馬鬱蘭、天竺葵等等，效果最佳，嗅吸其香味也有緩解壓力的效果，搭配深呼吸、冥想等儀式，可以讓自己避免藥物，更高效地進入睡眠狀態。

【推薦好物：ilāpothecary英草社 No.18謐境之夢濃縮空間噴霧】

▲睡眠,失眠,NEOM,ilāpothecary,英草社,簡單,保養,助眠。（圖／達志示意圖、品牌提供）

以天然精油成分打造的ilāpothecary英草社，甫在台灣上市推出No.27 藍鬱晚香濃縮空間噴霧，就深受粉絲喜愛，這次再度推出第二支香氛噴霧，應用廣藿香、穗甘松及岩蘭草的香氣，讓空間氣氛一下就變得沉穩，舒緩鎮靜，打造安定舒適的空間，而且因為是濃縮噴霧，每次按一下味道就很足夠，不用擔心小小一瓶很快就用完。

＃養膚同時營造睡眠情緒

▲睡眠,失眠,NEOM,ilāpothecary,英草社,簡單,保養,助眠。（圖／達志示意圖、品牌提供）

很多人睡前都是滑著手機進入夢鄉，但常常看多了刺激或是搞笑的內容，越看越精神，不妨可以透過保養的程序，讓自己更好地進入休眠模式，甚至是可以透過油保養，一層層刮痧臉部肌膚，運用緩慢的手法讓肌肉解壓縮，整個人也會慢慢更放鬆。

【推薦好物：簡單 高效賦活精萃】

▲睡眠,失眠,NEOM,ilāpothecary,英草社,簡單,保養,助眠。（圖／達志示意圖、品牌提供）

MIT保養品牌簡單利用保養「返璞歸真」的概念，推出具有效果同時又不過度添加的單品，這支高效賦活精萃更是很多人用過就回不去的好物，細緻輕盈美容油質地，一抹就好吸收，三種植物油成分：辣木籽油、荷荷芭油、蘆薈油，潤澤肌膚同時可以達到壓力釋放的效果。

關鍵字：

睡眠, 失眠, NEOM, ilāpothecary, 英草社, 簡單, 保養, 助眠

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