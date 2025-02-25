The CITIZEN展翅、HAKUTO-R進化　陳冠宇與陳晨威「錶」現時刻淬鍊精神

▲陳冠宇、陳晨威擔任CITIZEN品牌之友，分別配戴全新The CITIZEN與HAKUTO-R限定款，「錶」現沉著與高冷低調風格。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

2024世界棒球12強冠軍Team Taiwan關鍵拆彈手–陳冠宇，以及在台韓大戰中擊出致勝滿貫砲的陳晨威，受邀擔任CITIZEN品牌之友。樂天桃猿「雙陳」合體獻出精品錶處女秀，一深一淺休閒西裝LOOK，搭配CITIZEN 2025男錶新品，分別「錶」現沉著與高冷低調風格，雖然擺起POSE略顯生澀靦腆，但帥度給過！而兼具品味和功能的配戴體驗，也讓兩人愛不釋手。

▲▼陳冠宇與陳晨威受邀擔任CITIZEN品牌之友，與CITIZEN總經理渡邊將人合影。（圖／CITIZEN提供）

陳冠宇配戴的The CITIZEN Cal.A060 光動能高精準萬年曆腕錶（AQ4100-57M），是CITIZEN的高階腕錶系列，錶殼錶帶選用輕盈、親膚的CITIZEN獨家超級鈦材質；具備有萬年曆功能，年誤差僅±5秒，練球或生活上幾乎不需要煩惱要調整時間日期。他分享道：「以前在日本打職棒時，只要是知名球員都會配戴名錶，常常從他們口中聽到The CITIZEN，錶盤上有鷹標標誌象徵忠誠、可信賴，也具有高預判性與高準確性的含意，這些都是棒球員和運動員非常追求的。」

▲▼陳冠宇配戴 The CITIZEN Cal.A060 光動能高精準萬年曆限定款 AQ4100-57M。

陳晨威則選擇了CITIZEN光動能GPS衛星對時錶HAKUTO-R限定款（CC4067-66E ），使用的是前進月球的超級鈦材質，整只錶款全黑設計中，錶帶上有結晶鈦的特殊處理，「低調又獨特的設計，是我非常喜歡的細節」，他也進一步解釋，「光動能就是以光驅動，GPS衛星對時功能則是在你出國時，按下對時按鈕設定時間，不用再去擔心準確性。」

▲▼陳晨威配戴CITIZEN 光動能GPS衛星對時錶 HAKUTO-R限定款CC4067-66E。

兩位品牌之友每分每秒保持前進、勇於對決挑戰的態度，也與CITIZEN品牌理念Better Starts Now相呼應。陳冠宇認為：「每場比賽對我來說都是一個挑戰也是養分，但即使遇到困難也要微笑地告訴自己『陳陳大丈夫』沒有問題！就像手上的The CITIZEN腕錶，只要有光就能保持不間斷的運行，正能量滿滿讓我可以面對更多困境。」

▲陳冠宇、陳晨威勇於對決挑戰的態度，與CITIZEN品牌理念相呼應。（圖／記者謝盛帆攝）

陳晨威則笑說：「我想證明自己不是只有跑步，還有打擊、守備，以及顏值！」在場上總是全力以赴的他，期許自己能穩定發揮「在每場比賽都能夠成為先發九人」，他也會盡力挑戰、往目標邁進，「就像CITIZEN一樣，在每個細節和環節精進、不斷突破挑戰，我覺得這是在各個職場上，大家都需要具備的精神。」

▲CITIZEN 2025男錶全系列新品同步亮相。

發表會上，CITIZEN男錶全系列新品也同步亮相。CITIZEN企劃部Pete指出， The CITIZEN系列的光動能高精準萬年曆腕錶，搭載Cal. A060光動能機芯，此次共推出三款顏色，在錶盤上打造出類似老鷹羽毛的紋路，呈現出老鷹在晴朗無雲的天空中，優雅振翅的模樣；整只腕錶是以CITIZEN獨家的超級鈦材質，結合DURATECT鉑金技術，不僅重量輕且耐磨，更展現獨特的明亮光澤感。

▲The CITIZEN 系列AQ4100-57M 呈現出老鷹在晴朗無雲的天空中，優雅振翅的模樣。

▲The CITIZEN 系列Cal.A060 光動能高精準萬年曆腕錶，共推出三款顏色。

CITIZEN 在2025年的第一季也推出兩款全新HAKUTO-R限定款腕錶。其中HAKUTO-R限定款-光動能GPS衛星對時錶款，搭載F950光動能GPS衛星對時機芯，最快僅需3秒*即能完成對時；整只腕錶同樣以獨家超級鈦材質製成，結合DLC高耐磨處理，錶帶部分運用結晶鈦技術，呈現宇宙中神秘的面貌，錶盤則以暗黑結晶造型呈現，呼應錶帶結晶鈦的設計，並且在藍寶石玻璃錶圈上結合鍍膜技術，來探索宇宙之外可能存在的光芒。

▲CITIZEN 在2025年的第一季推出兩款全新 HAKUTO-R 限定款腕錶。

▲HAKUTO-R限定款-光動能GPS衛星對時錶款，搭載F950光動能GPS衛星對時機芯，最快僅需3秒*即能完成對時。

▲CITIZEN 光動能全球電波時計錶款 HAKUTO-R 限定款（AT8287-62E）。

另一款HAKUTO-R限定款則是光動能全球電波時計錶款（AT8287-62E），搭載H800光動能全球電波對時機芯，具有26個城市時間功能，外觀部分同樣也是超級鈦材質、搭配結晶鈦錶帶與暗黑結晶鈦造型錶盤，加上錶圈內邊框的銀色設計，為整體黑色腕錶增添不同tone調，無論是正裝、休閒皆可輕鬆搭配。



兩款限定錶在背底蓋部分，都有HAKUTO-R合作標誌，同時也代表著CITIZEN在探測月球的過程中留下的足跡。

▲兩款限定錶背底蓋都有 HAKUTO-R 合作標誌。

成就是對自身努力的肯定，也是時刻淬鍊的果實，CITIZEN將持續以創新技術與卓越工藝，打造高品質腕錶，陪伴男性精準掌握時間與機會，創造屬於自己的價值。

*截至 2023年9月，以光動能GPS 衛星對時腕錶為基準（CITIZEN WATCH CO., LTD. 的研究數據）