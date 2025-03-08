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話題彩妝TOP 5！黛珂粉底賣到缺貨、植村秀幻閃小白管一抹高級水光感

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2025上半年最夯的話題彩妝TOP 5！黛珂這瓶一上市就狂賣到缺貨、BOBBI BROWN這支連韓星金裕貞都愛用！

▲上半年話題彩妝。（圖／品牌提供、吳雅鈴攝）

圖文／CTWANT

想知道哪些彩妝品現在最火紅、讓美妝迷們瘋狂搶購？今年的話題新品不僅賣到缺貨，還讓眾多明星與彩妝達人愛不釋手！無論是能讓底妝服貼透亮的粉底液，還是讓雙唇瞬間擁有高級水光感的唇彩，這些爆款彩妝品絕對值得妳關注！一起來看看這些話題中的TOP 5，看看哪些是妳的下一個必收單品。

1.黛珂禪光感恆潤粉底液　光澤感底妝的新標竿！

如果妳喜歡輕盈服貼卻又能完美遮瑕的底妝，那黛珂這款「禪光感恆潤粉底液」絕對是妳的心頭好！靈感來自傳統的研墨工藝，質地薄透卻能打造極具深度的光澤感，還內含12種美容成分，持妝一整天不乾燥，更能同時保養肌膚，讓肌膚就像內建打光系統般細膩動人，簡單一句話，就是讓妳素顏和妝後都同樣水潤發光。

2025上半年最夯的話題彩妝TOP 5！黛珂這瓶一上市就狂賣到缺貨、BOBBI BROWN這支連韓星金裕貞都愛用！

▲黛珂禪光感恆潤粉底液SPF20/PA++ 30ml／1,800元。（圖／取自ccham_fee4 IG、品牌提供）

2.BOBBI BROWN晶鑽釉光水唇膏　一抹擁有高級「水光唇」

今年唇彩趨勢依然是「水感透亮」！BOBBI BROWN的這款「晶鑽釉光水唇膏」在韓國熱銷4000支後，終於登陸台灣！主打超保濕零黏膩，輕輕一抹就能擁有宛如水波般的水潤釉光效果，其中最熱賣的「Nude Mauve薔薇」色號，一擦就能讓膚色瞬間提亮，是春夏妝容的必備單品。

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▲BOBBI BROWN晶鑽釉光水唇膏3g／1,300元。（圖／品牌提供）

3.RMK高效UV防護乳&毛孔修飾隔離霜　輕盈無負擔的高防護日霜+無瑕透亮底妝必備！

夏天即將到來，防曬產品不能馬虎！RMK推出全新「高效UV防護乳」，擁有最高等級SPF50+ PA++++防護力，同時兼具保濕功能，讓肌膚整天保持彈潤透亮，不只抗汗、抗摩擦，還能有效阻隔空汙與PM2.5，一整天下來底妝都能牢牢服貼，夏天的防曬終於有了解決方案。

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▲RMK高效UV防護乳50g／1,300元。（圖／吳雅鈴攝）

此外，RMK也同步推出「毛孔修飾隔離霜」，這款產品專為隱形毛孔與修飾膚色而生，輕盈絲滑的質地能瞬間填補毛孔，使肌膚表面更細緻平滑，內含控油成分，可維持長時間無油光的霧面妝效，讓後續底妝更服貼、不易脫妝；如果妳追求細緻無瑕的妝感，這支絕對是妝前打底的神隊友！

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▲RMK毛孔修飾隔離霜全3色35g／1,450元。（圖／吳雅鈴攝）

4.植村秀無色限透光嫩唇露　超夢幻「幻閃小白管」

這支被封為「幻閃小白管」的植村秀新唇彩，簡直是唇彩控的夢幻逸品！超細緻的鏡面細閃讓妳的唇部像是打上聚光燈，無論日光或夜晚燈光下都能閃耀迷人，再加上內含80%高濃度養護精華，讓雙唇既保濕又豐盈，擦上瞬間擁有時髦精靈感。

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▲植村秀無色限透光嫩唇露／1,280元。（圖／品牌提供）

5.M·A·C輕透光感腮紅蜜　打造夢幻「人魚光頰彩」

輕盈服貼又能閃耀微光的腮紅，正是2025年的新妝感！M·A·C「輕透光感腮紅蜜」以水光基底搭配貝殼光感色彩粒子，打造出珍珠母貝般的自然光澤，輕輕拍開就能擁有仙氣滿滿的微光頰彩；想要臉頰透出好氣色，又不想過度修飾？這款絕對值得入手！

2025上半年最夯的話題彩妝TOP 5！黛珂這瓶一上市就狂賣到缺貨、BOBBI BROWN這支連韓星金裕貞都愛用！

▲M·A·C輕透光感腮紅蜜／950元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 彩妝, 底妝, 黛珂, RMK, BOBBI BROWN, 植村秀

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