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米蘭時裝周／GUCCI新包直擊！新成員半馬銜鍊包、Horsebit 1955變軟更燒

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記者鮑璿安／米蘭報導

GUCCI日前發表最新的2025秋冬時裝大秀，在創意總監空缺的時刻下，團隊齊心協力完成了絲毫不遜色的一季，品牌以「sprezzatura」這個義大利文字為核心，意為打破常規的隨性穿著，將多個世代的經典還原，復古基調中譜出新意。《ET FASHION》本次也來到米蘭直擊新品發表，無論是經典Horsebit 1955包變奏、半馬銜鍊的華麗點綴，讓人感受到GUCCI重新出發的強勁趨勢，以下搶先為各位解析重點單品。

1. 經典Horsebit 1955包變軟了

▲▼ gucci 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲今年正逢Horsebit 1955包款邁入70周年，新包款換上柔軟的羊皮材質出發 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供，以下同）

▲▼ gucci 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲軟包成為GUCCI 2025秋冬時裝大秀一大看點。

對於大尺寸軟包憧憬的民眾，GUCCI聆聽到大家的心聲了，由於今年正逢Horsebit 1955包款邁入70周年，秀上重點之一便是該包款的可愛變奏，保留品牌標誌性符碼馬銜鍊精髓，仍在中央華麗點綴。不過廓形卻柔軟許多，打破以往硬挺翻蓋包的印象，將其改為十分柔軟的羊皮皮革，更顯時髦鬆弛感，呈現出獨特的紋理，也改寫為超大尺寸以及迷你款，形塑男女皆宜的態度，彰顯義大利風格的獨特隨性魅力。

2.增加性別流動

▲▼ gucci。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci。（圖／品牌提供）

本季採用男女裝同場發表模式，不少服裝如同鏡面呼應一般，男女裝詮釋出90年代極簡特色，相似主軸的西裝、襯衫、褲裝彼此互通，配色上則遵循「Tone On Tone」同色調穿搭，即是從內而外都是一樣的色彩，也能發現這一季的男裝換上鮮亮輕盈的色調，打破沉重的枷鎖讓視覺感到十分舒心，彰顯品牌不單純只為男性或是女性製衣，無關二元性別，更增加性別流動的概念。

▲▼ gucci 。（圖／記者鮑璿安攝）

3.精緻刺繡細節

此系列融合了多個時代的靈感，從1960年代GUCCI服裝的誕生跨越至今，Tom Ford時期的性感魅力、Alessandro Michele筆下的極繁主義，透過細膩的透視蕾絲刺繡、唯美串珠一一彰顯品牌奢華工藝。一件天鵝絨連身褲裝將GG Logo 化身閃亮水鑽鑲嵌之上，另外Horsebit馬銜鍊的多樣化演繹方式，不僅放大成為個性的腰帶，另外也出現了半個馬銜鍊的嶄新徽標，作為不同長度的項鏈懸掛在頸部，增添率性美感。

▲▼ gucci。（圖／品牌提供）

4. 馬銜鍊元素無所不在

Gucci經典元素之一馬銜鍊，在這一季的包款甚至是鞋履上被廣泛運用，除了先前介紹的經典Horsebit 1955包之外，目光也被新成員Siena包款所吸引，首度採用了半個馬銜鍊的金扣設計，以固定扣方式呈現在包款中央，傳遞簡約氛圍。同樣的符碼也被點綴在一款毛絨流蘇質感的大包上，成為優雅的搭扣，提在手中相當有辨識度。另外像是尖頭高跟鞋上搭配的細腳鏈配件，也是縮小版的馬銜鍊，將品牌靈魂的馬術文化藏於細節之中。

▲▼gucci 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ gucci 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲首度採用了半個馬銜鍊的金扣設計，以固定扣方式呈現在包款中央 。

更多米蘭時裝周看點

同時，FERRAGAMO創意總監 Maximilian Davis再度引領大眾進入自由奔放的舞蹈世界，此次靈感交織 1920 年代與 1980 年代的視覺元素，表達愛與渴望的熱烈紅色花瓣鋪滿伸展台，服裝廓形也變得柔軟起來，統一配色的內搭、翻領西裝和長版大衣譜出輕快節奏。而Hug 包款也被縮小呈現在服裝口袋上，搭配品牌標誌性的Gancini馬蹄鐵雙鉤，呈現鮮明的辨識度。

▲▼米蘭時裝周。（圖／品牌提供）

▲▼米蘭時裝周。（圖／品牌提供）

▲FERRAGAMO創意總監 Maximilian Davis再度引領大眾進入自由奔放的舞蹈世界，此次靈感交織 1920 年代與 1980 年代的視覺元素。（圖／品牌提供）

關鍵字：

GUCCI, 秋冬, 米蘭, 品牌

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