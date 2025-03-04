米蘭時裝周／《墨雨雲間》王星越帥氣看秀！GA礦物色調回歸本源優雅

記者鮑璿安／米蘭報導

在2025秋冬米蘭時裝周的最後一日，Giorgio Armani 新季登場了，本季以回歸本源為出發點，在永恆的經典單品上持續進化，大秀也特別邀請到演出《墨雨雲間》的新生代大陸男星王星越、佘詩曼到現場看秀增添話題。而Emporio Armani這一季融入活潑的撲克牌元素，在大衣上進行俏皮點綴，如同變出魔術戲法令人驚喜。





▲王星越、佘詩曼看秀造型。（圖／品牌提供）

王星越此次換上標誌性的黑色西裝單品，微微露出印花襯衫，展現他帥氣形象，佘詩曼則詮釋了優雅甜美的兩截式背心裙裝，狀態十分凍齡完美。聚焦本次2025秋冬系列，設計師Giorgio Armani親自提到：「這個季節，我想到的是『根』，想像衣服呈現出泥土、礦物質和某些被太陽灼燒的景觀的顏色。」服飾呈現出大自然的純淨，接著沙色和金色的深淺變化，在光影中來回閃爍，呈現迷人光澤感。

▲實穿性一向是Giorgio Armani的重中之重，一如既往融入了對東方美學的探索 。（圖／品牌提供）

而實穿性一向是Giorgio Armani的重中之重，一如既往融入了對東方美學的探索，高腰修身的長衫體現舒適和自然，天鵝絨、羊絨與提花絲綢等元素點綴在背心、解構主義外套之上，傳遞不費力的優雅。而模特兒以華麗的帽子包裹頭髮，與靈動的耳飾相呼應，手袋同步走向柔軟質地，增添一抹鬆弛感。





▲Emporio Armani本季以撲克牌為線索 。（圖／品牌提供）

風格相對年輕隨性的Emporio Armani本季以撲克牌為線索，成為印花俏皮點綴在夾克飛行外套之上，甚至以黑桃、紅心等元素覆蓋在大衣上，注入一絲叛逆玩味。與之相呼應的是天鵝絨材質、羊毛真絲緹花、水洗羊毛等不斷轉換，在經典實穿單品上蔓延開來，呈現五光十色的態度，而晚裝則融入男裝元素，衣領和袖口被當作項鍊和手鐲佩戴。搭配上覆蓋鉚釘的平底鞋、天鵝絨手袋，盡顯現代與典雅。

