私密處常感染？專家教你「5個日常步驟」提升防護力

▲緊身褲容易讓私密處處在悶熱潮濕狀態。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

當免疫力下降或私密處菌叢失衡時，可能出現搔癢並伴隨類似豆腐渣的異常分泌物，這可能是念珠菌感染的徵兆，愛康衛生棉教妳5個日常步驟提升私密處保護力，有效擺脫反覆感染。

#養成充足睡眠

不管是學生還是上班族，都容易因課業或工作壓力大，出現飲食不規律、熬夜或是長期焦慮的狀況，進而導致身體免疫機制亮紅燈，影響私密處的菌叢平衡。提升免疫力，須確保每日至少8小時充足睡眠，讓免疫細胞正常運作，避免導致念珠菌大量繁殖。

#避免穿著緊身褲

女性衣櫃的服裝風格通常兩極，不是寬鬆休閒，就是緊身貼合，但緊身褲裝易讓私密處長時間處於悶熱潮濕狀態，而這正是念珠菌最喜歡的生長環境。建議選擇透氣性佳、吸濕排汗的棉質內褲以外，並穿著寬鬆舒適的服裝，讓私密處隨時保持乾爽狀態。

#使用弱酸清潔產品

使用鹼性產品過度清潔私密處，易影響陰道pH值，進而破壞天然保護屏障。女性私密處維持弱酸環境，有助於維持菌叢平衡，避免壞菌過度滋生。

#減少甜食及飲料

過量攝取甜食（如蛋糕、含糖飲料）會使血糖升高，進而促進念珠菌增生，增加糖尿病患者反覆感染的風險。避免不斷投其所好，應減少攝取高糖食物與精緻澱粉，有效維持私密處的菌叢平衡。

#選用抑菌衛生用品

生理期是私密處的脆弱時刻，長時間使用未更換的衛生棉，可能成為細菌孳生溫床。愛康透氧抑菌棉採用SGS實驗測試通過的抑菌配方，抑菌力高達99.9%，可有效抑制大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌及白色念珠菌。

▲（圖／品牌提供）