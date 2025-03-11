時尚產業警訊！專家曝「性價比」市場巨變　盤點撤台品牌與關鍵趨勢

▲班尼頓與SISLEY宣布，全面撤出亞太市場。時尚產業警訊！專家曝市場巨變 盤點撤台品牌與關鍵趨勢 。（圖／翻攝IG＠benetton）

記者王威智／採訪報導

義大利知名時尚品牌United Colors of Benetton（班尼頓）與SISLEY宣布，將全面撤出台灣及亞太市場，此舉在業界掀起熱議。這兩個品牌曾在台灣擁有超過50家直營門市，然而，隨著市場競爭日益激烈及消費習慣轉變，最終選擇退出。

近年來，全球時尚產業經歷了從2016年快時尚當道，再到消費者重視品質轉向精品時尚的的高速增長期，然而，2024年起市場趨於冷靜。根據各大時尚品牌的財報，亞洲市場銷售額在2024年下降了約18%至20%，此現象與消費者信心低迷、出境消費外流等因素息息相關。即便是金字塔頂端的奢侈品牌香奈兒，也因業績壓力傳出裁員計畫，足見市場挑戰之嚴峻。綜合業界分析，時尚產業衰退主要有以下原因：

1. 經濟環境不佳，消費降級

全球經濟衰退、通貨膨脹以及消費者信心低迷，使非必需品市場受到重創。時尚產品屬於可選擇性消費，當經濟環境不穩定時，消費者傾向削減此類支出，轉向更具性價比的產品。

2. 消費者行為轉變，快時尚光環褪去

性價比導向： 消費者越來越注重耐用性與價格合理性，減少對潮流單品與品牌溢價的追求。

環保意識崛起： 快時尚對環境的負面影響引發關注，永續時尚與環保材質服飾逐漸成為主流。

二手市場興起： 二手交易平台的興盛，使得消費者能夠用更低的成本購買高品質時尚單品，減少對全新商品的需求。

3. 供應鏈問題推高成本，影響定價競爭力

全球供應鏈不穩定、原材料價格上漲與物流成本增加，使得品牌經營成本飆升。這導致品牌必須提高售價，進一步影響消費者購買意願。

4. 疫情影響消費者購物模式

雖然疫情高峰已過，但後遺症仍持續影響時尚產業。過去數年，實體門市因封鎖措施遭受重創，雖然電商有所增長，但仍不足以完全填補實體店面的銷售缺口。

5. 數位轉型挑戰與品牌創新力不足

隨著線上銷售與社群媒體行銷成為主流，品牌若無法有效運用數位工具、適應新的消費模式，將面臨市場淘汰。部分傳統品牌在創新設計上未能緊貼潮流，也影響了市場競爭力。

快時尚品牌的風光時代已成過去。美國品牌Forever 21（F21）早在2019年退出台灣，主因是連年虧損與租約到期；韓國品牌SPAO也因競爭激烈而結束營運；MIXO等品牌同樣面臨困境。而曾經全球稱霸的ZARA，如今也難以重現當年榮景。

消費者從追求便宜的快時尚的購物模式逐漸回歸理性，對高品質、設計感與耐用度的需求提升，奢侈品牌加上明星設計師的加持，成功吸引中產階級轉向購買精緻且更不容易撞的產品。不過這頗熱潮也沒有維持太久，設計創新力不足、審美疲勞也讓這些高端品牌業績下滑，各大品牌不斷更換明星設計師，透露出市場重新洗牌的跡象。

更有「性價比」的輕奢與設計師品牌因此崛起，如Michael Kors（MK）、ISSEY MIYAKE 的 BAO BAO 等品牌，憑藉其獨特設計與高辨識度與相較精品更為親民的價格，成功吸引新世代消費者。

而數位化與人工智慧（AI）也正推動時尚行業創新與轉型，為品牌提供新的機遇。電商成為主要銷售管道，線下門市則轉型為品牌形象展示與體驗空間。此外，AI應用於趨勢分析、供應鏈管理及個性化推薦，將進一步改變品牌與消費者的互動方式。

行銷專家唐源駿分析，「隨著跨國平台如酷澎、淘寶等崛起，消費者能以更低的價格購得時尚商品，直接衝擊在地快時尚品牌的經營。此外，受到經濟波動影響，過去追求快時尚的中產階級也開始『消費降級』，轉向價格更親民的網拍。這樣消費的趨勢，進一步壓縮了快時尚在實體通路的發展空間。」唐源駿認為，OMO（Online-Merge-Offline，虛實融合）將成為時尚產業不可或缺的經營模式，「未來其實在OMO也就是虛擬跟實體這個連結裡面，尤其在客戶體驗跟相關的這個資料的再行銷，都會是未來不可或缺的一個趨勢。」