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迪士尼樂園冷知識：「迪士尼樂園玫瑰」是專屬花種美到讓人驚嘆

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迪士尼樂園冷知識：你知道「迪士尼樂園玫瑰」嗎？這款專屬花種美到讓人驚嘆！

▲迪士尼樂園的專屬玫瑰花。（圖／取自_saorose_ IG、satracchi IG）

圖文／CTWANT

說到迪士尼樂園，你第一個想到的會是什麼？是城堡、煙火、還是各種超萌的周邊？但你可能不知道，迪士尼樂園其實還有一款專屬玫瑰花，而且名字就叫做「迪士尼樂園玫瑰（Disneyland Rose）」！這可不是普通的玫瑰，而是經過特別培育，專門為迪士尼樂園打造的獨特花種，顏值超高，夢幻到不行！

「迪士尼樂園玫瑰」到底有多特別？

這款玫瑰的顏色超吸睛，從橘色到粉色的漸層花瓣，看起來就像被施了魔法一樣，光是站在旁邊拍照就能美炸朋友圈！不只顏值高，它還帶著淡淡的香味，走過都會忍不住多聞幾下；而且這款玫瑰還特別耐病害，就算在陽光超猛的樂園裡也能開得超美，完全是玫瑰界的高顏值又強韌代表。

迪士尼樂園冷知識：你知道「迪士尼樂園玫瑰」嗎？這款專屬花種美到讓人驚嘆！

▲迪士尼樂園玫瑰。（圖／取自disneyland_rose IG）

「迪士尼樂園玫瑰」的誕生故事

這款玫瑰其實是迪士尼園藝師Karen Hedges在2001年特別挑選出來的，當時她想要一款顏色鮮豔、生命力強，又能讓樂園增添童話氛圍的花朵。於是，她從超多玫瑰品種中挑來挑去，最後決定讓「迪士尼樂園玫瑰」登場！2002年，這款玫瑰正式進駐迪士尼樂園，現在在樂園入口、花圃等地方都能找到它的蹤影，完全是樂園內的隱藏版打卡點！

迪士尼樂園冷知識：你知道「迪士尼樂園玫瑰」嗎？這款專屬花種美到讓人驚嘆！

▲迪士尼樂園玫瑰是隱藏版打卡點。（圖／翻攝自網路、取自mgmsghr IG）

想在家種出「迪士尼樂園玫瑰」？這樣做就對了！

如果你也想在家種出這款夢幻玫瑰，其實不難！「迪士尼樂園玫瑰」屬於多季節開花的灌木玫瑰，只要給它夠多陽光、排水良好的土壤，加上定期修剪，它就能開得超美。

下次去迪士尼樂園，一定要找找這片夢幻玫瑰！

這麼特別的迪士尼冷知識，你是不是也超驚訝？下次去迪士尼樂園，記得多注意路邊的花圃，也許就能發現這款專屬於樂園的「夢幻玫瑰」！快分享給你的朋友，看看有沒有人早就知道這個隱藏版彩蛋吧！

迪士尼樂園冷知識：你知道「迪士尼樂園玫瑰」嗎？這款專屬花種美到讓人驚嘆！

▲下次去迪士尼樂園，一定要找到夢幻玫瑰花。（圖／取自minamikan_genki IG）

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關鍵字：

周刊王, 迪士尼樂園, 玫瑰花, 迪士尼樂園玫瑰, Disneyland Rose

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