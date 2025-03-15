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高圓圓曬11年前舊照被發現是NB鐵粉　私服高質感減齡穿搭技巧必學

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是NB鐵粉？高圓圓曬11年前舊照，逆天顏值、鞋子品牌都沒變！加碼減齡顯嫩穿搭技巧必學

▲高圓圓。（圖／高圓圓微博、小紅書）

圖文／CTWANT

日前剛成為FERRAGAMO品牌大使的高圓圓，這次前往米蘭參加時裝周，更曬出自己11年前後對比照，令人讚嘆的逆天顏值與高衣品，果然是凍齡女神代表！

參加時裝周之餘，高圓圓撥空到比薩斜塔參觀，更分享11年前的舊照，引發許多網友留言大讚：「姐姐怎麼感覺參加了四十減二十活動，一直都好美麗」、「十一年過去了，你怎麼好像又美了一些」、「塔雖然越來越斜了，但是姐姐是越來越正了」。而眼尖網友更發現腳上穿的鞋子竟然都是同品牌，驚呼：「十一年了，你的鞋子還是紐巴倫啊！」根本New Balance鐵粉無誤。

是NB鐵粉？高圓圓曬11年前舊照，逆天顏值、鞋子品牌都沒變！加碼減齡顯嫩穿搭技巧必學

▲高圓圓到比薩斜塔參觀拍照，並分享11年前的舊照。（圖／高圓圓微博）

除了認真保養，高圓圓穿搭也是出了名的有質感好品味，這次就來一探她的迷人減齡穿搭技巧！

高圓圓減齡穿搭：皮衣／西裝外套＋雪紡紗裙

風格非常多變的高圓圓，很常運用的單品就是浪漫雪紡紗裙。無論是搭配中性帥氣的皮衣，還是正式嚴肅的西裝外套，都能完美平衡過於陽剛的氣息，讓整體風格看起來既時髦有型又帶甜美感，可塩可甜的造型，還讓她超減齡！

是NB鐵粉？高圓圓曬11年前舊照，逆天顏值、鞋子品牌都沒變！加碼減齡顯嫩穿搭技巧必學

是NB鐵粉？高圓圓曬11年前舊照，逆天顏值、鞋子品牌都沒變！加碼減齡顯嫩穿搭技巧必學

▲高圓圓很常運用的單品就是浪漫雪紡紗裙。（圖／高圓圓小紅書，下同）

高圓圓減齡穿搭：襯衫＋針織背心＋牛仔褲

帶點正式感的襯衫外搭針織背心更有層次感，穿上休閒風格的牛仔褲，再戴上棒球帽，簡單又百搭的單品就能讓高圓圓看起來青春俏麗氣息飆滿分。而想要營造時尚態度，那就學她背上一顆大包吧，不僅超好裝，還有滿滿的鬆弛感。

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高圓圓減齡穿搭：one-tone色系風格搭配

對於穿搭新手來說，高圓圓這兩套one-tone風格搭配絕對簡單好上手，又能營造出很會穿搭的錯覺，駝色風衣＋同色系休閒褲不用搭配無腦套上，顯修長超有感，亮點是反褶袖口的格紋設計，搭配棒球帽、球鞋就好迷人。

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另一套是深咖啡色皮衣夾克＋半身裙，上寬下窄搭配法讓修飾性極佳，同色系也能讓視覺看起來更加延伸修長，棒球帽＆樂福鞋是學院風標配，走在校園裡讓高圓圓被誤認是大學生也是剛好而已！

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高圓圓減齡穿搭：針織上衣＋高腰裙＋羽絨背心

最後這套是換季必學的穿搭技巧，高圓圓穿上針織上衣＋高腰裙優雅滿分，再搭配輕便的羽絨背心，有層次感之餘又具保暖性，看起來還青春活力十足，視覺年齡-5歲不誇張。

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關鍵字：

周刊王, 高圓圓, 穿搭

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