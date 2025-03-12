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最夢幻機能服！北臉首聯名Cecilie Bahnsen　花卉防水外套、小包搶先看

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記者鮑璿安／綜合報導

機能時尚仍是不少民眾關注的焦點，THE NORTH FACE首度攜手丹麥設計師品牌 CECILIE BAHNSEN 發布 2025 春夏聯名系列，全系列以黑色勾勒率性形象，也不忘注入浪漫唯美的立體花卉刺繡，完全是最夢幻的戶外裝備！

▲▼THE NORTH FACE首度攜手 CECILIE BAHNSEN 。（圖／品牌提供）

▲▼THE NORTH FACE首度攜手 CECILIE BAHNSEN 。（圖／品牌提供）

▲▼THE NORTH FACE首度攜手 CECILIE BAHNSEN 。（圖／品牌提供）

▲THE NORTH FACE首度攜手 CECILIE BAHNSEN 。（圖／品牌提供）

此系列將CECILIE BAHNSEN 極具女性特色、高級時裝的設計風格，與THE NORTH FACE戶外性能結合，聯名單品涵蓋防水外套、機能連身裙以及斜背包款等。作為此次的核心單品，SARA 長款防水外套以經典廓形進行發想，側邊設有 Aqua Guard 雙向拉鍊方便快速透氣，延續品牌的極簡浪漫主義，帶有黑色亮面花朵裝飾的防水拉鍊口袋成為亮點。

▲▼THE NORTH FACE首度攜手 CECILIE BAHNSEN 。（圖／品牌提供）

▲▼THE NORTH FACE首度攜手 CECILIE BAHNSEN 。（圖／品牌提供）

▲聯名連身裙以及防水外套。（圖／品牌提供）

SHARA 機能連身裙則顛覆了戶外機能時尚，採取立體雕塑感剪裁混合帶有花朵型拉鍊頭的防水拉鍊胸袋，讓人如同闖入童話故事場景。此次的鞋履以及肩背包也注入3D花卉刺繡，以迷你肩背包、旅行包、休閒靴款滿足全身時髦穿搭，系列正式於The North Face台北101旗艦店獨家發售。

看更多話題聯名

New Balance 於2008 年首次登場的993 Made in U.S.A 是不少鞋迷心目中的經典鞋履，而今品牌與知名設計品牌 JJJJound帶來聯名款式993，注入極簡設計感混合蘑菇棕色自然色調，灰色麂皮鞋面與透氣網布形成標誌性異材質碰撞，鞋款搭載 ABZORB DTS 緩震技術與優化中底結構，兼具舒適性與耐用性。而聯名之作也擁有特殊的銀色反光鞋舌、後跟與鞋墊上的 JJJJound 品牌標誌，以及定制鞋盒設計，均細膩展現聯名細節，完美平衡經典與當代美學。

▲▼ 鞋款聯名。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款聯名。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款聯名。（圖／品牌提供）

▲New Balance 與知名設計品牌 JJJJound帶來聯名款式993。（圖／品牌提供）

關鍵字：

聯名, THENORTHFACE, CECILIEBAHNSEN, 2025

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