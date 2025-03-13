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巴黎時裝周／Rosé、車銀優神顏助陣！Saint Laurent極簡禮服剪裁美翻

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記者鮑璿安／綜合報導

SAINT LAURENT創意總監 Anthony Vaccarello發表全新的2025 冬季女装系列，他以去繁就簡的俐落剪裁為初衷，打造讓人賞心悅目的標誌性套裝，各種高飽和度的色彩連發，秀上嘉賓有BLACKPINK成員Rosé、「臉蛋天才」車銀優都親臨現場。

▲▼ Saint Laurent 。（圖／品牌提供）

▲▼ Saint Laurent 。（圖／品牌提供）

▲BLACKPINK成員Rosé、「臉蛋天才」車銀優都親臨現場看秀。（圖／品牌提供）

人間聖羅蘭Rosé這次依然是秀上話題，她頂著亮眼金髮，一改往常對於黑色薄紗裙的喜愛，換上平口荷葉邊洋裝現身，展現溫柔仙氣。而車銀優以紳士風格十足的西裝、領帶，搭配旁分瀏海呈現斯文帥氣感，兩人以神顏加持大秀，讓人感到十分養眼。

▲▼ Saint Laurent 。（圖／品牌提供）

▲▼ Saint Laurent 。（圖／品牌提供）

▲▼ Saint Laurent 。（圖／品牌提供）

▲▼ Saint Laurent 。（圖／品牌提供）

▲▼ Saint Laurent 。（圖／品牌提供）

▲▼ Saint Laurent 。（圖／品牌提供）

SAINT LAURENT本季以品牌優雅美學喚醒大家對時尚的敏銳度，首套造型是擁有鋒利肩線和立領剪裁的洋裝，處處可見倒三角形的寬肩構造，展現分量感的同時，也運用柔和玫瑰色絲帶巧妙纏在腰間，注入聖羅蘭女性的可柔可剛。石洗工藝處理的寬鬆半裙搭配皮質夾克，創造微妙的模糊中性美學;高飽和度版的聖羅蘭標誌性色彩，猶如水彩盤一般令人陶醉，進一步為本季的流暢廓形注入靈魂。大自然岩石色調的細膩印花刺繡，經典動植物紋樣的雪紡真絲，在透視細節之中呈現，亦拼接入魚尾裙身，戲劇化的剪裁方式形塑出磅礴唯美的氣勢。

▲▼ Saint Laurent 。（圖／品牌提供）

▲▼ Saint Laurent 。（圖／品牌提供）

而配件方面，本季包袋幾乎消失，以最極簡的方式訴說新季，唯獨尖頭鞋履特別點綴了緞面方形玫瑰，珠寶配件則以水晶石精心打造，致意伊夫聖羅蘭先生 (Yves Saint Laurent) 鍾愛的幸運石。

看更多巴黎時裝周亮點

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 本季定義為「THE EVOLUTION COLLECTION 」2025 冬季系列蛻變之章，將波西米亞風格時髦變奏。（圖／品牌提供）

Chloé本季定義為「THE EVOLUTION COLLECTION 」2025 冬季系列蛻變之章 ，設計師並未抹去Chloé標誌性優雅波西米亞風格，而是選擇在歷史元素中強化並加入屬於自己的章節，她提及這個系列，「細膩展開 Chloé女子個性的延伸與她衣櫥的細節演繹。反映出我們的思緒與記憶如何塑造自我，以及生命各階段的情感如何流動於日常」。首套造型是明亮的印花短版外套，搭配上透視絲質長裙，呈現Chloé經典符碼，然而其中貫穿寬大腰帶，並點綴上搶眼的圓、方圖案金屬配件，注入一股個性叛逆的對比。

關鍵字：

時尚, SAINTLAURENT, Rose, 車銀優, 女裝

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