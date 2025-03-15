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Jisoo〈earthquake〉MV同款單品　喬治亞小眾品牌黑色套裝網讚：很適合

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文／美人圈

在BLACKPINK成員Lisa、Rosé、Jennie相繼推出個人單曲與專輯後，Jisoo也在情人節（2月14日）正式發布了個人首張專輯《AMORTAGE》，並發布主打歌〈earthquake〉MV，不僅特別邀請車勝元客串演出，更在上線僅4天突破2,000萬次觀看！讓粉絲們見識到Jisoo在音樂與時尚上的突破與創新。本篇整理了Jisoo〈earthquake〉MV中的同款單品，不只代言的Dior、Cartier，更連Vivienne Westwood也入鏡，快往下筆記，入手Jisoo同款單品吧！

▲JISOO 。（圖／翻攝自Youtube、官網）

▲Jisoo〈earthquake〉MV同款單品引討論。（圖／IG@sooyaaa__）

 Jisoo〈earthquake〉同款單品：Dior 飾品、服裝／CARIN眼鏡

身為Dior全球品牌大使，在MV開場就能看見Jisoo身穿Dior的白襯衫、領帶與品牌金屬字母胸針，搭配貼身窄版短裙，以及CARIN黑框眼鏡，搭配一頭復古波浪捲髮，展現俐落優雅又不失甜美的職場辦公室風格。

 
 
 
 
 
 
 
 

▲JISOO 。（圖／翻攝自Youtube、官網）

▲（左上至右）Dior 金屬字母別針，€320（約NT$10,983）、Dior CD Diamond 領帶，NT$8,200、Dior 黑色蜜蜂刺繡襯衫，NT$21,000、CARIN 眼鏡 LIKA S C1_黑，NT$7,280。（圖／Youtube／JISOO、Dior）

在下一套的開車的畫面中，Jisoo胸前也別上了帶有Dior經典CD Logo的胸針，滿版的水鑽加上底部的巨大珍珠，為造型增添了不少華麗感，也可以看出Jisoo真的是妥妥的Dior公主！

▲JISOO 。（圖／翻攝自Youtube、官網）

▲Dior Petit CD 胸針，NT$17,000。（圖／Youtube／JISOO、Dior）

Jisoo〈earthquake〉同款單品：Cartier 腕錶、手環

Jisoo除了是Dior的全球品牌大使，也同時是Cartier的全球品牌代言人！在〈earthquake〉MV造型中，Jisoo配戴了品牌經典的Tank Must SolarBeat™腕錶與最新的LOVE系列手環，並穿上無袖黑色褲裝套裝，更以爆閃的領帶點綴，搭配俐落的妝容與亮麗的黑長直髮型，展現幹練且充滿時尚感的風格！

▲JISOO 。（圖／翻攝自Youtube、官網）

▲Cartier TANK MUST SOLARBEAT™腕錶，NT$116,000、Cartier LOVE手環 玫瑰金/中型款，NT$206,000。（圖／Cartier）

Jisoo〈earthquake〉同款單品：Vivienne Westwood 耳環、項鍊

除了代言的Dior以及Cartier飾品，Jisoo這次也戴上了Vivienne Westwood的經典珍珠項鍊，和帶有品牌標誌性的行星圖騰耳環，搭配俐落的高馬尾，以及顯眼的藍色亮片眼妝，為整體的職場造型增添不少活潑又華麗的魅力。

▲JISOO 。（圖／翻攝自Youtube、官網）

▲Vivienne Westwood New Diamante Heart Earrings，€120（約NT$4,115）、Vivienne Westwood White & Silver One Row Pearl Bas Relief Choker，US$315（約NT$10,313）（圖／Youtube／JISOO、Vivienne Westwood）

Jisoo〈earthquake〉同款單品：Dolce & Gabbana／alice＋olivia 服裝

同一套在Jisoo與車勝元對峙的場景中，身穿的短版西裝外套來自Dolce & Gabbana，下身的亮片短裙則是由紐約設計師Stacey Bendet於2002年創立的女裝品牌alice+olivia。較為正式的白襯衫＋西裝外套，搭配華麗的亮片短裙，將幹練及性感巧妙融合，展現女性迷人的個性與魅力。

▲JISOO 。（圖／翻攝自Youtube、官網）

▲Dolce & Gabbana Cropped Blazer，US$2,245（約NT$73,571）、alice＋olivia Rubi Micro Skirt，US$550（約NT$18,010）。（圖／Youtube／JISOO、Dolce & Gabbana、alice＋olivia）

Jisoo〈earthquake〉同款單品：Lado Bokuchava 套裝

Jisoo在第一段舞蹈中，選擇了喬治亞小眾品牌Lado Bokuchava 2024 Resort的OKINAWA度假系列獨特剪裁套裝，並搭配同品牌的黑色長靴，上衣、下身和靴子皆有鏤空金屬圓環的設計，配上Jisoo難得一見的齊瀏海和黑色妝容，營造出視覺感較強烈的帥氣魅力。這套造型也受到眾多網友的好評，大讚「很少見到Jisoo是這種風格，很適合！」。

▲JISOO 。（圖／翻攝自Youtube、官網）

▲JISOO 。（圖／翻攝自Youtube、官網）

▲Lado Bokuchava OKINAWA BLAZER，US$910（約NT$29,799）、Lado Bokuchava OKINAWA TWENTY SHORTS，US$460（約NT$15,063）、Lado Bokuchava HELLRAISER BOOTS，US$1,150（約NT$37,659）。（圖／Youtube／JISOO、Lado Bokuchava）

Jisoo〈earthquake〉同款單品：Ann Demeulemeester 項鍊

Jisoo在最後一套造型則換上牛仔抹胸背心，搭配體積較大的黑色蓬裙和顯眼的羊毛捲髮型，上下呼應，呈現輕盈又不失華麗的層次感。脖子的空白處則戴上來自比利時的品牌Ann Demeulemeester 2024秋冬系列的串珠長項鍊作為點綴，這款項鍊的長度相當長，Jisoo這套透過將其反覆纏繞的方式，讓其在脖子上更具視覺效果，但又不搶走服裝的焦點。

▲JISOO 。（圖／翻攝自Youtube、官網）

▲Jisoo MV造型。（圖／IG@christhedirector）

▲JISOO 。（圖／翻攝自Youtube、官網）

▲Ann Demeulemeester Elida Long Cord Neckless，US$805（約NT$26,361）。（圖／Youtube／JISOO、 Ann Demeulemeester）

JISOO - earthquake (Official Music Video)

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, Jisoo, AMORTAGE

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