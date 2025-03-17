楊祐寧妻Melinda品牌nomel推超燒服飾支線！橘標長褲、格紋化妝包必收

記者鮑璿安／台北報導

楊祐寧妻子Melinda主理的護膚品牌 nomel 帶來全新生活支線 「cozy lemon」，以休閒日常為啟發，標誌性的橘白色調交織，打造一系列休閒時裝以及可愛的配件單品，為大家營造「Mel式」時髦風格，以下就公開話題選項！

▲楊祐寧妻子Melinda主理的護膚品牌 nomel 帶來全新生活支線 「cozy lemon」，以休閒日常為啟發 。（圖／品牌提供）

Melinda的私服風格受到許多年輕族群喜愛，而她這次帶來cozy lemon支線，第一波推出的服裝品項有 Monomel 家居長褲、舒適刺繡螺紋衫與舒適休閒螺紋背心，當中注入了許多可愛的設計細節，例如領口的標誌性橘色標籤，衣服下襬的小巧nomel標誌，若是照鏡子就會發現倒印成「lemon」的小驚喜，以上單品皆可疊穿進行搭配，像是背心與長袖罩衫的組合，或是與家居褲休閒搭配，無拘束展現慵懶時髦感覺。

此外，配件單品則有女孩們實用的的格紋化妝包，經典橘白色相間格紋設計，內裡搭配 nomel logo，吸睛時髦超可愛；尺寸恰到好處的托特包也是必買單品之一，裝入一日的生活所需，十分療癒。





▲SQUAREBEAR攜手周予天推出全新聯名系列「SQB x AC Young & Stupid」。（圖／品牌提供）

同時，美式休閒服飾品牌SQUAREBEAR攜手周予天推出全新聯名系列「SQB x AC Young & Stupid」，系列推出兩款中性Oversized T-shirt，印花中巧妙融合了音樂文化與美式校園風格，將經典黑膠唱片、復古卡帶等元素注入服裝設計中；背部印有獨特碎裂愛心黑膠圖案，印花細節處更透過獨特的印花與仿舊處理，呼應《Young & Stupid》中描繪的純粹情感，彷佛將旋律穿上身。