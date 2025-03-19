迪士尼2025全新角色公開！兩隻兔兔超萌登場　米奇米妮藏在名字中

▲迪士尼全新角色是兩隻超萌小兔子。（圖／翻攝自小紅書）

圖文／CTWANT

迪士尼又來收割粉絲的心了！這次直接端出全新角色「EIN RABBIT」和「YEKC RABBIT」，兩隻超萌小兔子即將在3月22日正式登場，還沒開賣就已經引爆話題！如果你還不認識他們，準備好被圈粉了！

這兩隻小兔不只是外表可愛，背景故事也超有梗！EIN（艾因）和YEKC（耶克）的名字，其實是Minnie和Mickey的倒寫，象徵他們和米奇米妮之間的深厚連結；YEKC是一隻勇敢的冒險家，而EIN則是充滿溫柔魅力的小兔女孩。他們不只在造型上致敬米奇與米妮，像是YEKC的紅色領結、EIN的波點蝴蝶結，甚至連手套和鞋底的配色都細節滿滿，完全就是米奇家族的遠房親戚！

▲EIN RABBIT與YEKC RABBIT。（圖／翻攝自小紅書）

更讓粉絲瘋狂的是，EIN的蝴蝶結還是「可拆式設計」，直接滿足了收藏控的心，官方更是推出多款吊飾、公仔等周邊，想要帶他們回家就趁現在！

▲新角色周邊商品超可愛。（圖／翻攝自小紅書）

這次迪士尼的UniBestiez系列真的不簡單，從角色設定到細節設計都誠意滿滿。準備好迎接這對超萌兔兔了嗎？3月22日Disney Store正式開賣，想收藏的朋友記得手速要快，不然只能二手市場高價入手了！

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