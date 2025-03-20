Acne Studios韓星同款單品盤點　Rosé刷色牛仔褲、鉉辰仿舊感長T

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Acne Studios時尚又不容易撞款的單品，沒有理由不收下吧！

瑞典設計師品牌Acne Studios靠著標誌性的LOGO圍巾和「囧臉毛帽」攻陷時尚圈，不過這篇編輯要介紹他們家的服飾系列，不僅是許多韓星的私服必備，在近期熱播的陸劇《難哄》中也被桑頭牌「桑延」欽點，一起來看看Acne Studios還有哪些名人同款可以入手！

Acne Studios名人同款盤點

1.Karina

Karina的私服穿搭短片意外成了流量密碼，私服衣品一直很優秀的她總是能替大家挖到不少寶藏單品，Acne Studios的牛仔褲系列也是品牌很經典的代表，寬鬆的繭型褲非常適合梨形身材或是下身肉肉的女生，水洗感的刷舊配色營造滿滿的街頭率性感，配上球鞋或是尖頭跟鞋都超級百搭。

2.Jennie

私服女王Jennie最近又穿了什麼好貨？這件看似普通的T恤其實是件帶有泡泡袖設計的Oversized上衣，寬大褶皺袖管和下襬細節是它的特色所在，身高150－170cm左右的女生可以當作休閒洋裝來穿，像Jennie一樣搭配「襪套+跟鞋」或是穿上過膝靴，馬上化身秀場上的時髦模特。

3.娜璉

娜璉的穿搭可以說是KPOP中的「甜妹天花板」，長相自帶幼態感的她平常也喜歡穿著少女感的單品。這件提花毛衣結合北歐費爾島毛衣的圖騰，再加上品牌自創的蝴蝶結和貴賓狗圖案，在經典的款式中注入Acne Studios的天馬行空DNA，滾邊的寬鬆領口設計在冬天穿上也不顯擁腫，是一件實穿度很高的必入款！

4.黃鉉辰

Stray Kids成員黃鉉辰出眾的時尚品味讓他獲得不少品牌的青睞，絕對可以相信他的挑衣眼光。說到Acne Studios，總能將品牌LOGO設計得有標誌性又不會太過張揚，這款仿舊感長T是品牌的黑馬款式，磨損風格領口、袖口與下擺的設計配上帶有噴漆效果的棉質布料打造，上身自帶慵懶時髦態度，且男女都可穿。

5.Rosé

熟悉Rosé的人應該知道，她是不折不扣的牛仔褲大戶。這件Acne Studios於2022年推出的寬鬆版型牛仔褲讓她一試成主顧，在許多廣告形象片或是Rosé的私服中都能看到它的身影，結合高腰、寬褲管與長版褲長，高個女孩也能穿出漂亮的垂墜感，小個女孩穿上則帶有獨特的鬆弛感，也難怪Rosé會如此鍾情於它。

同場加映：白敬亭

近日白敬亭在陸劇《難哄》中飾演的桑延不僅多金帥氣還很深情，除了是不少女性們的「人間妄想」之外，同時也是男生們的穿搭教科書。在劇中白敬亭也穿上了印有Acne Studios的T恤搭配水洗刷色的牛仔外套，簡單的搭配就能很有型，預計這款不分男女的中性設計外套，將成為2025年時尚人士的早春必收單品！

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