fb ig video ETtoday search mobile

《苦盡柑來遇見你》催淚10台詞：我們每個人到頭來都是孤兒

>

記者鮑璿安／綜合報導

IU、朴寶劍所主演的《苦盡柑來遇見你》引發廣大迴響，劇情以「四季」形式講述於1950年代濟州島出生的愛純（李知恩飾）和寬植（朴寶劍飾）一生的故事，當中講述親情、生活的金句台詞也超級催淚，一起來看看！

▲▼《苦盡柑來遇見你》。（圖／Netflix提供）

▲《苦盡柑來遇見你》。（圖／Netflix提供，以下同）

1. 我們每個人到頭來都是孤兒，就算父母先走，他們的孩子會繼續過日子，人生會繼續下去。

2.我以為大家都會變成大人，我以為只要人長大了，你的手和心就會自然地生出老繭，但對我來說還是太燙了，我每天都會被燙到，而且每次都很痛。

3.失去父母的痛，會隨著歲月加深，但失去孩子的痛，會刻在你內心最深的地方，父母死了，你是送他們去天堂，但是孩子走了，你會一直讓他們活在心裡，你無法放下他們，所以只能讓他們活在心裡。

4.生活會繼續下去，未來的人生難免會遇上苦日子。

▲▼《苦盡柑來遇見你》。（圖／Netflix提供）

5.要是哪一天你覺得日子辛苦到撐不下去了，不要躺著動也不動，起來跟人生拚到底！拿毯子出來狠狠地用腳踩洗，去菜園整地或者打零工賺錢，要使出吃奶的力量，你就能掙脫暗潮，見到天光，你就能再一次呼吸！

6.他們的春天不是一個孕育夢想的季節，而是粉碎夢想的季節。

7.我不想讓他做收拾桌子的人，而是成為可以掀桌子的人。

8.父母總是惦記他們沒能給予的，孩子卻總是想著他們沒能得到的。

▲▼《苦盡柑來遇見你》。（圖／Netflix提供）

9. 年輕的時候，連一句這些高麗菜很脆甜都說不出口，覺得穿制服賣高麗菜很丟臉，久而久之我才發現還有更傷自尊的事情，比如全家擠在一個房間裡，你必須忍受一家人肚子餓得咕嚕咕嚕叫的聲音，整晚都在餓肚子，那才真是丟臉。

10.每天除了鮑魚就是鮑魚，比孩子還金貴的鮑魚，我多希望看你早點出水，但我為什麼看不見你的蹤影，是因為尋找鮑魚憋氣太久嗎？又擔心又害怕的女兒，只能怪笨鮑魚讓媽媽火冒三丈，她賣一隻鮑魚能賺100韓元，我真想付錢買下她的一天，每天有100韓元，我就能讓她休息了。

關鍵字：

愛情, 韓劇, IU, 朴寶劍, 金句

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【永遠的杉菜】6年前巧遇大S獲暖心擁抱　菲律賓粉絲重溫影片悼念偶像

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

單身太久一定中！4種約會恐懼症「刻意的動作、微接觸就石化」

單身太久一定中！4種約會恐懼症「刻意的動作、微接觸就石化」

擁有好人緣的4個特質　跟合不合群無關

擁有好人緣的4個特質　跟合不合群無關

《難哄》章若楠同款「杏仁奶茶色」唇膏好溫柔　加碼相似姊妹色推薦

《難哄》章若楠同款「杏仁奶茶色」唇膏好溫柔　加碼相似姊妹色推薦

能為朋友兩肋插刀的三大星座！TOP 1連另一半都比不過 UNIQLO U春夏極簡外套必買！Zara聯名韓牌Andersson Bell最潮單品一次看 Grand Seiko小尺寸錶吸男女錶迷　春天色調、復古風齊發 大谷翔平10萬名錶曝光　Seiko潛水錶伴飛　 萬寶龍致敬羽毛筆　用真羽毛裝飾百萬鋼筆 安格斯12星座一周運勢3／17-3／23　雙子容易有誤會、天秤桃花運強勁 2025日本春夏5大髮型趨勢　日雜感層次剪繼續流行、韓系優雅包頭竄起

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面