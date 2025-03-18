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林熙蕾曝老公「鼓勵我多露一點」　巴黎看秀戰袍獲好評搶逛夏姿特賣

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記者鮑璿安／台北報導

台灣設計師品牌SHIATZY CHEN 夏姿．陳每年都會舉辦慈善特賣會，號召廣大群眾開啟愛心循環，今年（2025年）於3月18日正式開跑，今邀請女星「林熙蕾」擔任慈善愛心大使，她以一身印花西裝長大衣逆齡現身，而她日前在巴黎的看秀造型也頗受好評，她還透露其實老公希望她不要那麼保守，要多露一點。

▲▼ 夏姿 。（圖／品牌提供）

▲▼ 夏姿 。（圖／品牌提供）

▲林熙蕾以一身印花西裝長大衣逆齡現身夏姿特賣會   。（圖／品牌提供）

林熙蕾才剛從巴黎回台，她在3月中受邀參加夏姿2025秋冬系列巴黎時裝大秀，回憶起當時的看秀場景還歷歷在目，林熙蕾表示：「在巴黎看夏姿的秀真的很驚艷，東西結合，融合獨特的苗繡，而且剪裁跟前幾季完全不一樣，尤其是男裝我也很喜歡，女生可以混搭，有一種比較潮流的style。」而外界對她的看秀造型讚不絕口，她則透露其實老公喜歡她穿露一點，「我有自拍給他（老公）看，這一套褲裝他就很喜歡，鼓勵我穿得性感，多露一點，我反而是可以不露就不露，不過在工作時候有看到合適衣服就會去穿」。

▲▼ 夏姿 。（圖／品牌提供）

▲▼ 夏姿 。（圖／品牌提供）

▲▼ 夏姿 。（圖／品牌提供）

▲2025年《拾華》慈善特賣會涵蓋超過4000件商品，全系列男女服飾、經典手袋、鞋履、領帶、披肩及飾品等配件 。（圖／品牌提供）

林熙蕾是夏姿的死忠粉絲，她自己有入手品牌的外套，更說在跟外國朋友聚會時，大家都很喜歡品牌中西結合的設計，這次特賣她也希望再購入外套單品，也鼓勵大家一起推廣慈善。2025年《拾華》慈善特賣會涵蓋超過4000件商品，全系列男女服飾、經典手袋、鞋履、領帶、披肩及飾品等配件，最低折扣2折起，3月18日(二) 至3月24日(一)，時間11:00 - 21:00在台北福華飯店舉行，預計將特賣所得部分款項捐贈給台灣嚮光協會。

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲林熙蕾巴黎看秀造型。（圖／品牌提供）

巴黎時裝周上話題不斷，日前Jolin蔡依林作為VALENTINO代言人親自飛往巴黎欣賞新季發表，此次換上極繁美學花卉短洋裝俏麗現身，以絕美印花綻放在裙身，配上優雅的荷葉邊袖口以及橘色絲襪營造亮點。此外她還戴上了綠色頭巾，與一頭浪漫的波浪捲髮，加持出巨星風采，特別是手中的貓咪造型包款也很搶鏡，完美演繹品牌格調。

▲▼ 蔡依林、林志玲 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 蔡依林、林志玲 。（圖／翻攝自IG）

▲ 蔡依林換上極繁美學花卉短洋裝俏麗現身 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

慈善, SHIATZYCHEN, 林熙蕾, 台灣

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