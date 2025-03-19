試開箱／2025日系彩妝趨勢「極繁主義」當道！大面積色塊、小煙燻眼妝回歸

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

隨著每年的時尚伸展台以及潮流的變化，彩妝流行也一直在改變，日系低敏保養品牌OSAJI彩妝師後藤勇在日系美妝產業擁有超過10年的資歷，他就分析2025年最受到關注的4大妝容趨勢，過去的極簡風格出現反彈，更強化「極繁主義」的顯現，將自己喜愛的事物妝點在身上，同時沉浸於生活日常，打造自己多采多姿的生命。

彩妝趨勢1：大面積色塊

今年從日雜中可以發現大面積色塊的妝容正當到，運用2種以上的顏色，大範圍的暈染出華麗的妝容質感，像是頰彩就是近年又回歸的重要妝容，比起過去強調眼下，甚至可以帶到兩頰、靠近耳朵的側面或是鼻翼區塊。

彩妝趨勢2：時尚紅唇

紅唇一直都象徵非常經典的女人風情，只要一點彩度點綴，整個人的明亮度都會瞬間提升，雖然是大膽的色彩，但是可以給人比較有精神的美麗質感。



彩妝趨勢3：小煙燻

近年復古的氛圍一直持續在時尚界延燒，彩妝也不例外，煙燻的眼妝回歸，復古又懷舊的妝容，比起過去較為誇張的呈現手法，2025年強調色彩不同層次感的小煙燻眼妝，透過較為溫柔的色選，打造出日常也能畫的妝感，同時也更加優雅。



彩妝趨勢4：金屬色點綴

強化個人色彩的妝容絕對是主軸，使用金屬色點綴的彩妝可以立刻提升妝容質感之外，像是臥蠶、眼頭，透過光澤度、透明感更強的單品，打造出時髦亮點。

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在日本上市就立刻爆賣的OSAJI絲絨唇頰兩用慕斯，總共推出3種色選，其中，帶有蜜桃橘色的#08更是熱銷冠軍，宛如奶油般的質地，在肌膚塗抹開之後，就會變為霧面絲絨的質感，而且即使疊加在肌膚上，也不會卡粉結塊，手殘人也能夠輕鬆暈染出很質感的妝效，單用也可以後續疊加其他色彩的單品，打造出具有層次感的妝容。

＃DOLCE & GABBANA 唯我絲絨霧光唇膏，售價1550元

展現出專屬義大利女人的浪漫與性感，DOLCE & GABBANA唯我絲絨霧光唇膏一抹即可以展現超高顯色度，輕盈乳霜質地宛如天鵝絨般絲滑，內含玻尿酸與西西里酪梨萃取，給予雙唇深層保濕，管身設計更是以義大利建築的樑柱為靈感，細緻設計拿在手上簡直就是精品。