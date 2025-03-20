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孫芸芸撞衫宋慧喬根本逆齡女神對決！穿FENDI印花裝露長腿狂噴仙氣

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記者鮑璿安／綜合報導

台灣第一名媛孫芸芸的時尚行頭一向是大家矚目的焦點，最近她在IG上更新美照，手拿FENDI 新款Mamma Baguette包款，也順勢露出長腿線條。而恰好韓星宋慧喬日前也穿著同樣的單品登上雜誌封面，兩位仙女撞衫引起討論。

孫芸芸選擇換上FENDI 2025春夏新裝，以溫柔的印花套裝搭配長版開衫，在戶外進行拍攝自然流露出仙氣態度，而她手拿的白色Mamma Baguette包款呼應整體造型，也是本季重點單品，她在貼文中寫下：「還記得19 歲時買的第一個 Baguette包。對我而言這款包是永不退流行的經典。多年過去，它依舊是每個女生must-have 的classic bag。很榮幸能夠見證並慶祝 Fendi 的百年里程碑，期待它帶來更多經典與可能。」

韓星宋慧喬日前登上雜誌封面，造型也選擇了用一身印花套裝，以俐落的短髮髮型亮相，展現不敗逆齡，作為FENDI品牌大使超完美演繹，讓人對於這身新造型印象深刻，兩人撞衫卻擁有截然不同的美感。

▲▼fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼fendi 。（圖／品牌提供）

▲宋慧喬穿著FENDI黑色羊毛大衣、搭配黑色真絲FF披肩，不忘肩背最新FENDI 2025春夏系列的黑色Mamma Baguette包款 。（圖／品牌提供）

▲▼fendi 。（圖／品牌提供）

而宋慧喬日前也同樣在私服中佩戴過新款Mamma Baguette，該款式對比過去的經典Baguette做出革新，不僅變得柔軟許多，採用口蓋包的翻蓋設計，打造出更加修長寬大的空間提供置物，並以 FF LOGO 造型的包扣成為點睛之筆，如奶油一般奢華柔軟的納帕皮革搭配抽繩封口呼應女性柔美特質。

▲▼ prada。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼ prada。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼ prada。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲全新PRADA BUCKLE 包款在今季進化成水桶包款式，以柔軟皮革打造，獨特封口設計為一大亮點。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

同時，全新PRADA BUCKLE 包款在今季進化成水桶包款式，以柔軟皮革打造，獨特封口設計為一大亮點，而腰帶則是其辨識度的象徵，如同珠寶般的腰帶由金色金屬網眼製成，另外也有更加龐克個性的圓孔銀飾款式，散發著夜色般的精緻奢華魅力，腰帶可收緊或是放鬆展現鬆弛感。包扣則是呈現優雅的玳瑁色效果，與腰帶相連的背帶提供隨性的多種用途，既可手提亦可肩背。

關鍵字：

時尚, 名媛, FENDI, 孫芸芸, 宋慧喬

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