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新北3條近郊步道安排充電之旅　散步走走還能禮佛參拜洗滌心靈

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文／人物誌

想親近大自然，但又覺得深入山林過於消耗體力嗎？日劇《下山吃飯》用為題材的「低山登山」是近幾年日本盛行的登山方式，可以當天往返，不但能消耗熱量，也不會過於疲累；而在台灣也有許多類似於此的近郊步道。本篇將介紹新北市三條鄰近寺廟的步道，不僅能健行，也可以禮佛參拜。

圓通寺登山步道

登山口臨近中和市區，終點為圓通寺的「圓通寺登山步道」，是中永和地區著名的步道，而其所在山區更是有「中永和的後山」之稱。

▲「圓通寺登山步道」是中永和地區著名的步道。（圖／新北市觀光旅遊網）

這條全長約1.8公里的步道，一路上還有國勝嶺、國強嶺、迎日石、國旗嶺、榕園、鄧公嶺，以及長壽山等處。這幾處也多設有涼亭、座椅及觀景平台等設施，可稍做休憩，遠眺臺北盆地。而終點處負有盛名的圓通寺是仿唐式廟宇建築，門口各有一座巨獅、大象石雕，莊嚴古樸，幽雅氛圍更是令人倍感平靜。

編輯悄悄說：圓通禪寺右側的步道，有岩層自然形成的一線天，以及曾被譽為「中和庄八景」的「壁湖怪石」地質景觀。

烘爐地登山步道

新北市最大尊土地公神像駐立的烘爐地南山福德宮，是北台灣著名的財神廟，來求財、祈福的人們可說是絡繹不絕；而除參拜之外，此處更是許多人看夜景的首選之地。

▲烘爐地南山福德宮是北台灣著名的財神廟。（圖／新北市觀光旅遊網）

「烘爐地登山步道」的入口位於面向南山福德宮餐飲區旁，總長約1,700公尺，途中有座觀景平台「忘憂亭」可歇息、聊天，不只能俯瞰台北盆地及101大樓，觀音、大屯火山群與淡水河出海口更是一覽無遺。此外，此處也是欣賞夕陽與遠眺美麗夜景的最佳之地。

編輯悄悄說：走完步道，還可以到鄰近的華新街（緬甸街）走逛，一嘗美味的異國料理。

承天禪寺步道

有朝山步道、南天母登山步道、廣欽老和尚紀念步道等稱號的「承天禪寺步道」，約850公尺，入口處為桐花公園牌樓，並設有三尊佛像。此步道保有許多台灣低海拔山區的原生林木，沿途有不少油桐樹，當四、五月油桐花盛開，一片雪白甚是浪漫，是著名的桐花季賞花景點。

▲承天禪寺步道是著名的桐花季賞花景點。（圖／新北市觀光旅遊網）

一路步行而上，可見兩側樹立了數十座佛像及佛語，而制高點的「承天禪寺」清幽雅靜，除禮佛外，更可眺望臺北盆地、觀音山、淡水河等景色。

編輯悄悄說：參拜完承天禪寺，還可以順遊桐花公園、天上山、火燄山哦！

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 新北, 步道, 健行, 登山, 參拜

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