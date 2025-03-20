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戀愛前就該清楚的4件事！別以為對方都能懂、犧牲才不是完美

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▲雙子座,獅子座,巨蟹座,星座。（圖／tvn_drama IG）

▲戀愛前就該清楚的以下4件事，過多犧牲並不完美。（圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

許多人戀愛後就找不回自己，原因就出在從小地方上，慢慢累積了無奈，其實沒有誰天生就該為另一半做什麼，戀愛前應該清楚以下4件事，避免感情中總是只有一個人在努力，能活出自己的愛情，才是遇到了對的人。

# 過多的犧牲就不是完美

感情中「你進我退」是很正常的一件事，如果總是只有一方在犧牲與退讓，其實這段感情早就出現問題了，無關發生什麼事情，其實都應該互相遷就，就算雞毛蒜皮的小事，也不是讓另一半去無止境改變，這樣只會形成隱形的感情勒索。

# 別太委屈自己的感受

分手的導火線很多時候不是大事，而是小地方慢慢堆積而成，恰巧到一件平淡的事情上選擇了放手。所以在戀愛前就應該清楚自己想要什麼，不要把「委屈自己」變成一種習慣，久而久之事情爆發後，對方甚至會覺得是你變了，其實一開始你的性格就是這樣，只是習慣憋在心裡而已。

# 不要以為對方都能懂你

很多感情都敗在「以為對方能懂」，所以內心的話只留給自己，不想對另一半傾訴，其實兩個人一點也不了解彼此，等到了觀念真正分歧的時候，就會感覺對方再也不像自己剛認識的那個人了，但這只不過是長期沒有溝通的後果罷了。

# 太依賴並不好

談戀愛到最後最怕的就是只有對方，生活圈只剩下兩人，這樣的狀態是錯誤的，無論是誰都應該豐富自己的生活，不要因為擁有戀愛就擁有一切，殊不知只是讓自己越來越依賴另一半，切記活出自己，才是愛情最美的樣子。

關鍵字：

愛情, 戀愛, 關係, 犧牲, 平衡

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