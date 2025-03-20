美妝地球月開跑！SABON邀你環保植栽DIY、AVEDA故事卡只送不賣

記者曾怡嘉／綜合報導 圖／品牌提供

4月22日是世界地球日，不少美妝品牌持續喚醒大眾關注地球及保護環境的意識，SABON邀請消費者回櫃位製作環保盆栽，教你環保再利用，而AVEDA則著眼於水域環保，帶領大家認識並守護宜蘭的雙連埤古水圳修復計畫。

▲SABON 最新推出的綠野尋蹤限量系列。

大自然的一花一草都是最珍貴的天賜之禮，2025年的地球日，SABON邀請大家將家中的磨砂膏玻璃空瓶留下，回到櫃上製作「愛地球環保植栽」。巧妙將再生紙與植物種子融合為可愛地球與造型別針，並加贈品牌編織籃，可以盛裝並裝飾親手製作的小植栽，實踐環保再利用，體驗最療癒且友善環境的植栽生活

▲報名方式：直接電話聯繫櫃上預約及安排時間，每人限預約乙份，額滿為止。

▲4月22日世界地球日起，凡於直營門市、特定夥伴店參與指定地球月活動，即可獲得「雙連埤純淨水故事卡」乙份，數量有限，送完為止。

AVEDA則聚焦於擁有豐富水域環境的宜蘭，透過聲景藝術重現宜蘭歪仔歪橋下的水域風景，並透過一系列地球月行動，帶領大眾認識百年來安居於此的村落「雙連埤」，邀請大家一同支持「雙連埤古水圳修復計畫」，守護雙連埤與自然和諧共生的傳統智識與生命之水。

▲AVEDA 花植結構重鍵隨型乳-純淨再升版。

AVEDA與視覺藝術家 Melissa Koby 合作，推出全球限量「花植結構重鍵隨型乳─純淨再生限定版」。限定包裝來自100%海洋廢棄塑料製成，瓶身透過律動線條表現純淨水的自然流動及為萬物帶來的希望與連結。地球月活動期間，每賣出一支，AVEDA 將捐出$15美元支持「charity: water」為偏鄉聚落提供純淨水資源， 同時提撥NT.100支持人禾環境倫理發展基金會之「雙連埤古水圳修護計畫」。