皮膚科醫師教防曬擦法！基礎保養「減單」、補擦先除汗水才對

記者李薇／台北報導、攝影 圖／達志示意圖、品牌提供

防曬是很重要的美肌關鍵，很多女明星即使不上妝，也會把防曬擦好擦滿，專業皮膚科醫師曾德朋更提出3大防曬前中後注意細節，跟著做才能有效抗衰老。

Tips 1：防曬前，保養要「減單」

肌膚生理時鐘(白天機能運作&夜晚修復)日夜各不同，所以肌膚保養要「因時而異」，白天出門前的保養要減少步驟，保養品項使用單純，作好清潔、保濕、防曬即足夠。使用太多保養品質地容易相互影響，不僅造成肌膚負擔，也會影響到防曬效能，步驟越單純越好。

尤其是敏感性肌膚，多功能防曬應選擇質地清爽且具肌膚屏障修復成分、能有效長效保濕與完整抵禦UVA、UVB功能的防曬產品，才能降低因複雜成份或質地厚重，發生敏感或致痘機率。

Tips 2：防曬中，補防曬乾濕有別

補防曬前很多人會忽略徹底清潔殘留汗水，曾德朋表示，補防曬前若發現在臉上肌膚有汗水，應該要用「濕紙巾」擦拭清潔乾淨後，再補防曬品，因為汗水內含有阿摩尼亞等分泌物，是黴菌及有害微生物維生來源，如未先擦拭清潔乾淨再擦防曬，會把汗水悶住在肌膚內，造成汗斑或毛囊炎等問題。

Tips 3：防曬後，防曬不過夜



多功能防曬產品如果帶潤色、粉底或防水功能，每天都需要透過卸妝方式清洗卸除乾淨，避免成份殘留造成肌膚下一個敏感來源。

【推薦單品】

＃適樂膚 全效清爽修護防曬乳，52ml、售價629元



被稱為「養膚級防曬」的全效清爽修護防曬乳，不只是提供清爽零負擔的體驗感受，更添加高效三重神經醯胺、親膚玻尿酸、高濃度4%菸鹼醯胺，對於舒緩敏感泛紅、強化保護屏障擁有很好的作用，上臉不僅可以抵抗長波 UVA、UVB，同時也能減緩乾燥敏感的問題。

＃BOBBI BROWN 冬蟲夏草精華防曬乳，30ml、售價2600元

冬蟲夏草系列一項是不少乾性肌膚的最愛，這次全新添加防曬乳，蘊含頂級漢方精華，像是冬蟲夏草、人蔘精華，可以幫幫助肌膚滋養補氣，靈芝、水仙鱗莖輔助泛紅敏感同時減少細紋，透明無色卻擁有高防曬係數，可以幫助肌膚抵禦外在刺激，同時加強全天候抗老力。

＃ORBIS 透妍潤色隔離霜－極清爽型，28ml、售價390元

日本專為台灣濕熱天氣所研發的潤色隔離霜，擁有SPF34、PA+++的防曬係數，適合日常通勤的上班族使用，完全無油份的配方使用起來更清爽，運用金縷梅水以及清爽持妝粉末，妝前用也可以延長妝容持久效果，同時迷迭香精華、黑砂糖精華更能為肌膚強化保濕潤澤。

＃RMK 高效UV防護乳，50g、售價1300元

因為日本天氣普遍乾燥，因此日系防曬乳通常都在保濕力表現出色，RMK也不例外，即使具有滋潤保濕的能力，但是質地非常水感，一抹就可以輕鬆塗抹，打造出日間的素肌感，不僅可以幫助後續上妝更服貼，更能維持一整天自然透明膚況。

＃怡麗絲爾 膠原彈潤多效美肌乳，35ml、售價950元

怡麗絲爾一直是膠原蛋白專家，深耕在肌膚彈力的展現，膠原彈潤多效美肌乳更拿下連續18年稱霸日本銷售NO.1，2025年再度迎來全面升級，運用專櫃級成分「延命草」萃取出的膠原修護因子，搭配微米級防曬科技，不僅可以帶給肌膚滿滿的澎潤感，更可以達到全方位防護紫外線。