台北101進軍台中打造1.7萬坪商場　2029年完工開幕

▲台北101進駐國泰置地台中開商場。（圖／台北101提供）

記者蔡惠如/台北報導

台中市七期頂級商場再加1，台北101今（3/23）宣布與國泰人壽合作，進軍台中打造新商場「置地廣場 台中」，其商場面積、辦公室加上停車場共有4.7萬坪，位於台中七期精華重劃區，距離新光三越中港店、台中大遠百距離不到2公里，101表示將會把台北多年的經營成果帶到台中，打造獨具國際視野與在地文化的新地標。

「置地廣場 台中」位於台中核心區域，鄰近捷運市政府站，總樓地板面積約達4.7萬坪（商業空間3.5萬坪及停車空間1.2萬坪），其中B1至7樓為高端商場約1.7萬坪，將匯聚國際級品牌、創新零售體驗及多元生活場域，為台中消費市場帶入新氣象。這棟綠建築不僅展現永續發展理念，更將成為台中新一代地標性建築，預計於118年完工。



台北101董事長賈永婕表示：「我們期待透過此次合作，將台北101多年來累積的成功經驗帶到台中，為這座城市打造獨具國際視野與在地文化的嶄新地標！」台北101總經理朱麗文則提到：「我們將匯聚精緻時髦有趣與特色品牌，打造一個符合台中消費者需求的購物商場，創造獨特的消費體驗。」

國泰人壽總經理劉上旗強調：「國泰人壽始終關注城市發展與永續經營。我們很榮幸能與台北101攜手，結合雙方資源與專業，共同推動台中經濟升級！」賈永婕表示，與國泰原本就有合作意向，只是中途碰到「小困難」卡關，去年11月重啟洽談後，去年12月董事會通過後完善相關細節，在今日與國泰簽約，預計2029年完工後投入營運。