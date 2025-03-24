99%女生常做的NG毛孔保養！過度洗臉、出門不防曬都是粗大原因

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖、品牌提供

毛孔細緻可以讓肌膚看起來質感更提升，但是如果用到錯誤的保養方式，很容易讓肌膚看起來粗糙又凹凸不平，以下就分享3大經常碰到的NG方式，建議搭配適合的保養單品，達到提升肌膚細緻度。

錯誤1：過度清潔或使用過於強效的清潔產品

許多人認為清潔得越乾淨越好，所以會頻繁洗臉，甚至使用含有強效清潔劑（例如：高濃度皂基）的產品。然而，這會破壞肌膚的天然油脂屏障，導致肌膚過度乾燥，甚至油脂堆積在毛孔中，造成毛孔阻塞和看起來更大，正確的做法是選擇溫和的潔面產品，每天早晚各清潔一次即可，避免過度摩擦。

錯誤2：沒有定期去角質

老廢角質堆積在皮膚表面，會堵塞毛孔，讓毛孔看起來更大、更明顯，但這不代表要每天去角質，過度去角質也會損傷肌膚屏障，造成反效果，建議根據膚質選擇適合的去角質產品，例如：化學性去角質或物理性去角質，並控制使用頻率，例如一週一次或兩週一次即可，敏感肌膚甚至可以更少。

錯誤3：忽視防曬

紫外線會加速肌膚老化，破壞膠原蛋白和彈性蛋白，導致毛孔周圍的皮膚鬆弛，毛孔看起來自然會變大，甚至加劇發炎反應，進一步刺激皮脂腺分泌，惡化毛孔粗大的問題，因此，每天使用SPF30或更高防曬係數的防曬產品，是預防毛孔粗大的關鍵步驟，不論陰天或晴天都應如此。

【推薦單品】

＃ALBION 白神皺酵露，80ml、售價2300元



肌膚老化也是毛孔更明顯、鬆弛下垂的關鍵，ALBION上市之後超熱賣的白神皺酵露，其淡雅的乳白色精華水又被稱為「牛奶水」，輕盈質地蘊含富含8449種活性抗老成分「MYURAT發酵精萃」，搭配以微分子滋潤油，可以迅速改善肌膚老化問題，調理細紋毛孔問題，全方位緊緻柔滑。

＃BIODERMA 舒敏極緻卸淨潔膚液－30周年限定版，售價850元

肌膚清潔一直都是保養的第一步，連貝嫂（Victoria Beckham）都愛不釋手的舒敏極緻卸淨潔膚液，不僅是「卸妝水始祖」，更是溫和清潔同時又能保護肌膚的代表，超強DAF肌膚仿生修復專利，可以高效卸除肌膚彩妝，同時不會過度刺激，熱賣30年，即將在4月1日推出限定版維多利亞·貝克漢聯名包裝，時尚美麗兼具。

＃benefit PORE不及待舒緩毛孔保濕精華，售價3040元

迎接氣溫升高的季節來臨，可以說是毛孔最容易出現問題的時刻，benefit全新上市PORE不及待舒緩毛孔保濕精華，特別針對肌膚毛孔進行調理，蘊含一顆顆透明清涼小晶球，富含菸鹼醯胺的保濕基底，搭配玫瑰果萃取、發酵山茶花籽油等，可以幫助肌膚舒緩泛紅乾燥。