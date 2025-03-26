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試開箱／零黏膩的「水唇膏」大勢亮相！南韓首賣就狂銷4000支

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

近期除了潤唇膏很受到歡迎之外，水感的唇膏單品也廣受關注，這類型的唇膏通常比較少帶珠光，質地滑順好推、沒有油膜感，透過自帶的保濕精華展現出水潤的光澤感，像是植村秀、BOBBI BROWN都有出，各種類型的人都很適合。

BOBBI BROWN,植村秀,試開箱,彩妝,唇膏,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

BOBBI BROWN在2025年3月引進韓國熱賣4000支的晶鑽釉光水唇膏，白色具有透明層次的包裝，就讓人很有清爽感，比起過去強調專業彩妝愛用的黑金色包裝，更顯年輕、輕盈的氛圍；在質地上隨手一畫就能感受到絲滑的零阻力，雖說也是添加了荷荷芭油以及紅花籽油，但使用起來卻不會有油膩感，跟過去很多薄膜型的唇膏完全不同。

BOBBI BROWN,植村秀,試開箱,彩妝,唇膏,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

雖然是水感的膏體，但是顯色度卻比潤唇膏高出許多，對於有妝容需求的人，個人認為是進可攻、退可守的發色範圍，清點、單擦或是多層疊擦，飽和度一抹立見，光澤感也會隨著越多次的塗抹，越顯亮眼，同時修飾唇紋的效果也很好，綜觀總共15個色選來說，算是比較流行感的單品，尤其是#Dragon Fruit（韓國熱賣第一）、#Passionfruit類型的粉桃色，會推薦上唇試色，暖黃肌膚較不容易駕馭。

而植村秀的無色限精萃水潤唇膏，同樣也是白色管身設計，在去年7月上市就很受歡迎，質地同樣也是水水奶潤的感覺，因為添加了72%超高濃度養唇精華，用起來色調有種蜜糖感，就像是被果醬包裹的透明膠狀，不黏、不油，但是很有通透的氛圍。

BOBBI BROWN,植村秀,試開箱,彩妝,唇膏,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

當時此系列上市的時候，一共推出12個色選，雖然顏色各有差異，但是主軸的焦糖色、玫瑰色等等，尤其是又以日系的暖棕感色選為多，算是盲選也不太容易踩雷的系列，日常使用或是約會擦，都很適合亞洲膚色，適合喜歡溫柔感妝容的人。

關鍵字：

BOBBI BROWN, 植村秀, 試開箱, 彩妝, 唇膏

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