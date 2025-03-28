《難哄》 桑延和溫以凡同款「定情手繩」神出來了　加碼情侶手環推薦

文／美人圈

陸劇《難哄》 絕對是近期話題度最高的熱播劇，除了男女主角白敬亭和章若楠人氣狂飆外，兩人更化身新晉帶貨王，劇中上身的同款單品全被問翻！有追劇的朋友肯定對溫以凡表白桑延的「情侶手繩」印象深刻，這個象徵兩人愛情的手鍊也成為時下情侶們瘋搶的表白信物。本篇不僅幫你搜出《難哄》同款手繩，更加碼推薦幾款適合當作禮物的情侶手鍊／手環，直接收服難哄女友的心！

▲《難哄》桑延和溫以凡的定情信物就是這一款具有雪花和桑葉的手繩！（圖／微博@影視劇難哄）

《難哄》桑延＆溫以凡「定情手繩」幫你神出來了！

身為《難哄》狂熱粉，當然不能錯過入手與劇中白敬亭和章若楠同款的手繩！沒錯，溫以凡送給桑延的手繩便是來自珠寶品牌周大福，象徵霜降的「雪花」以及桑延的「桑葉」黃金吊墜與休閒手繩完美融合，一掃過往黃金配件的老氣感，注入俏皮活力，難怪兩人走到哪都捨不得脫下來。值得一提的是，周大福的手繩有不同顏色可選擇，劇中溫以凡便是以粉色配上黃金桑葉，但官網販售的則是以喜氣紅色做搭配，墜飾也可拆卸DIY當作項鍊佩戴都很好看。

▲周大福Ｘ《難哄》黃金吊墜配繩，約NT$4,080。（圖／周大福）

▲白敬亭和章若楠《難哄》同款手繩。（圖／weibo@影視劇難哄、小紅書@周大福 CHOW TAI FOOK）

加碼必收情侶手鍊／手環推薦：

情侶手鍊／手環推薦1：Tiffany & Co. Tiffany T Smile 公益絲繩手鍊

Tiffany & Co.全新推出的Tiffany T Smile絲繩手鍊不只能跟另一半傳情還能做公益，怎能不收！該系列手鍊採用18K黃金及REPREVE® Our Ocean™再造聚酯纖維繩製成，100%來自於流入海洋的廢棄塑料瓶，體現品牌對環境保護的重視和承諾。推薦購入經典Tiffany Blue配色，辨識度滿分。

▲Tiffany & Co. 宣佈至2026年10月14日，每售出一條Tiffany T Smile公益絲繩手鍊，將捐出100美元給予大自然保護協會。（圖／Tiffany & Co.提供）

情侶手鍊／手環推薦2：Chaumet Bee de Chaumet 手環

車銀優和IU日前共同拍攝的畫報就是配戴Chaumet經典的Bee de Chaumet手環！手環從蜜蜂建構的蜂巢汲取靈感，將金屬切割成如蜂巢般的六角形，極具摩登幾何感。鏡面拋光讓手環表面如鏡子般光滑明亮，在光線照耀下能完美反射炫目光彩，即便沒有鑽石鑲嵌，依然能讓配戴者光彩照人。不論是單獨配戴或是疊加配戴都很時髦！

▲（左）Chaumet Bee de Chaumet 手環18K白金，NT$‌196,000、（右）Chaumet Bee de Chaumet 手環18K玫瑰金，NT$‌184,000。（圖／IG@chaumetofficial、Chaumet）

情侶手鍊／手環推薦3：Boucheron寶詩龍 Quatre Classique系列手環

想要找一款低調但又具辨識度的精品手環，首推Boucheron寶詩龍經典入門的Quatre Classique系列手鐲環。手環上辨識度的Clou de Paris巴黎飾紋，令人聯想到芳登廣場鋪設的石板方磚，象徵永恆之愛的玫瑰金同心圓與之相伴左右，是一款百搭耐看的絕美手環！

▲Boucheron寶詩龍 Quatre Classique系列手環，NT$253,000。（圖／Boucheron寶詩龍）

情侶手鍊／手環推薦4：Cartier LOVE手環

最懂傳情的Cartier經典LOVE手環成為不少愛侶們的指定首選！LOVE手環1969年在紐約誕生，已經擁有超過50年以上的歷史，閉合式橢圓形手環由兩個堅韌的半圓環組成，只能用特定螺絲起子才能取下手環，就像是打開愛人心防，彼此交付真心，終成戀人的過程，超級浪漫。

▲（左）Cartier LOVE手環，中型款，白金 NT$220,000、（右）Cartier LOVE手環，中型款，黃K金 NT$206,000。（圖／Cartier）

情侶手鍊／手環推薦5：DAMIANI BELLE ÉPOQUE REEL手環

DAMIANI Belle Époque美好年代系列源自電影藝術的雋永設計，將復古電影膠捲元素巧妙融入手環之中，為戀人累積愛情能量！剛柔並濟的設計低調又散發奢華氣息，完美彰顯獨特風格。

▲（左）DAMIANI BELLE ÉPOQUE REEL手環，白金 NT$213,900、（右）DAMIANI BELLE ÉPOQUE REEL手環，黃K金 NT$213,900。（圖／DAMIANI）

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