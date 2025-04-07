瑞士鐘錶業報告高端品牌表現強勁 　RICHARD MILLE不妥協哲學脫穎而出

▲RICHARD MILLE RM 16-02超薄自動上鍊腕錶，以迷宮為靈感和高度鏤空機芯呈現層次豐富的3D建築結構。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

今年2月底公佈摩根士丹利（Morgan Stanley）與LuxeConsult關於高級腕錶行業的2024年度報告，顯示當今鐘錶市場呈現兩極化趨勢，表現最突出的品牌仍為「Big 4」：Rolex、Patek Philippe、Audemars Piguet和RICHARD MILLE，此四大獨立品牌的銷售在2024年都有所增長，合計佔據了去年市場的47%，除了Rolex，其他三個品牌每年都生產少量、價值極高的腕錶，以RICHARD MILLE為例，在2024年據估計生產了5,700只腕錶，營收達15.5億瑞士法郎，營業額維持排名第六，市場佔有率達到3.2%，持續穩健成長。





▲瑞士錶品牌2024年前50品牌估計營業額、產量和平均零售價的估計。Source : LuxeConsult, Morgan Stanley Research estimates

瑞士鐘錶業顧問公司LuxeConsult的創辦人Oliver Müller表示：「這個產業再也無法回到以量產為主，我們現在處在高端市場。但這會造成產業基礎的問題，你不能指望一個產業只依賴保時捷和藍寶堅尼，你需要有一個能夠支持量產的產業基礎。」現今市場呈現兩極化趨勢，高端市場的表現明顯優於中階和入門級市場，腕錶的平均價格在一年內顯著上升，價格超過50,000瑞士法郎的腕錶現在佔據了市場總值的33.5%，並且為產業貢獻了84%的增長，以卓越設計與創新工藝受到藏家青睞的RICHARD MILLE即為最佳代表，每只腕錶的平均零售價為271,930瑞士法郎。

相較於2021年至2023年的銷量，RICHARD MILLE於2024年持續增長，據估計達到了5,700只，亮眼表現代表高端獨立製錶品牌不受大環境影響，對於鐘錶收藏家而言依然保有持久吸引力，從摩根士丹利和LuxeConsult的報告呈現出瑞士鐘錶業的複雜現況，對於高端品牌的未來成長保持樂觀態度。





▲2024年瑞士錶各品牌市佔率估計。Source : LuxeConsult, Morgan Stanley Research estimates

RICHARD MILLE的強勁表現歸功於毫不妥協的品牌哲學，從品牌第一只作品RM 001開始，創辦人Richard Mille先生便決心打造完全不同於既有市場產品的錶款。他曾說：「我想設計出全然創新的產品，打破風行一時的經典風格，並始終堅持一個原則：為了成果而在所不惜。」並以創作超輕量化、堅固抗震、符合人體工學（佩戴舒適）的高級腕錶為目標。從最初RM 001腕錶定價（20萬歐元）上來說即為高級腕錶市場的頂端，自此，品牌以獨特的市場定位，以及高品質、絕佳性能、高度手工修飾細節在瑞士高級製錶業中脫穎而出。至今仍續專注於品牌作品的研發，無論是開發過程的時間和投資成本都毫不妥協，給予收藏家無限驚喜。





▲RICHARD MILL與Ferrari合作的第一款RM UP-01 Ferrari超薄腕錶於2022年發表，以驚人的1.75毫米厚度打破當時超薄錶紀錄。

RICHARD MILLE和Ferrari的合作正是最佳範例，凝聚兩個品牌工程團隊的智慧結晶，於2022年合作的第一款RM UP-01 Ferrari超薄腕錶以驚人的1.75毫米厚度，打破當時超薄錶紀錄；今年再次攜手，發表結合陀飛輪和雙秒追針計時碼錶兩項複雜功能RM 43-01 Ferrari腕錶，集精密機械與競速美學於一身，內外多處細節融入Ferrari汽車的經典元素，並搭載品牌歷經三年研發的RM43-01機芯，共有五級鈦合金搭配Carbon TPT® 碳纖維中層錶殼與Carbon TPT® 碳纖維材質兩種錶款，各限量75只，由內而外充分展現RICHARD MILLE對美學和性能的極致講究，在錶界中佔穩一席之地。





▲Ferrari車隊賽車手Lewis Hamilton（右）與Charles Leclerc共同演繹RICHARD MILLE與Ferrari合作的第二款RM 43-01 Ferrari腕錶。





▲RICHARD MILLE RM 43-01 Ferrari腕錶結合陀飛輪和雙秒追針計時碼錶兩項複雜功能，此為五級鈦合金搭配 Carbon TPT® 碳纖維中層錶殼錶款。





▲Carbon TPT® 碳纖維材質打造的RICHARD MILLE RM 43-01 Ferrari腕錶。

▲透明底蓋可欣賞歷經三年研發的RM43-01機芯。