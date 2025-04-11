隋棠增重7公斤「已經吃不下了」　穿台灣限定保育動物T恤為愛牌站台

記者鮑璿安／台北報導

National Geographic Apparel 國家地理服飾於4 月 11 日至 13 日，於台北信義威秀廣場推出為期三天的戶外快閃活動，今11日邀請藝人隋棠搶先揭開序幕，這次出席活動她體態變得更結實，透露自己三個月內體重從50公斤來到57公斤，目前在進行增重，提升肌肉會更健康。

隋棠從去年開始接觸國家地理服飾，聊到合作契機，則是因為她與老公Tony曾穿著品牌的羽絨衣拍照，由於私下也是品牌的愛好者，因此這次成為快閃店的站台嘉賓。而隋棠則說自己對品牌的永續理念非常讚同，甚至自己在消費時都會多加思考，連小兒子Oile都是穿哥哥姊姊傳下來的「三手衣」，一家人都避免不必要的浪費。





▲隋棠穿上台灣限定「保育動物 T 恤」 。（圖／品牌提供）



這次她穿上台灣限定「保育動物 T 恤」，進行象徵實現美好永續願景的環保永生花插花儀式，並表示：「這次穿上台灣原生動物的限定 T 恤，感受到的不只是穿搭美感，更是一份與土地連結的責任感。」隋棠目前在進行增重，提升肌肉會更健康，「需要攝取好的蛋白質，女生害怕的澱粉也不能缺少，其實增重要吃到的東西很多，有時候吃到覺得自己已經吃不下了，但是還是不要怕增加肌肉量」。





▲National Geographic Apparel 國家地理服飾於4 月 11 日至 13 日，於台北信義威秀廣場推出為期三天的戶外快閃活動 。（圖／品牌提供）







▲台灣限定梅花鹿T恤 。（圖／品牌提供）

▲ NRN「回歸自然」系列撞色多口袋連帽外套 。（圖／品牌提供）



此次為期三天的快閃活動採互動導覽形式，全展區以可重複使用的塑膠籃與木棧板搭建，並展出以海漂寶特瓶再製而成的百朵永生花，傳遞守護環境的決心。以台灣原生動物為主題的T恤設計，加入台灣梅花鹿、台灣犬與穿山甲3款意向，融合國家地理經典黃框標誌，採用透氣舒適的 BREATHABLE PRINT 印花製程與男女皆宜的 SEMI OVERFIT 寬鬆版型，以童趣插畫喚起大家對動物的保育觀念。本季全新登場的 NRN「回歸自然」系列，以國家地理攝影師的實地探索為靈感出發，透過大量多口袋設計、功能剪裁與自然色調，描繪出一場介於城市與野地之間的日常行動，包含撞色多口袋連帽外套、多口袋立領外套都是矚目單品。





▲今年 New Balance於4/8 至 4/21 打造《 NB BOY 夏日樂遊站期間限定快閃店》 。（圖／品牌提供）

▲亞太地區形象大使 IU 也演繹NB BOY系列。（圖／品牌提供）

同時，今年 New Balance於4/8 至 4/21 在新光三越A11打造《 NB BOY 夏日樂遊站期間限定快閃店》，以繽紛色彩和巨大的滑板裝置呈現愉悅態度，本季 NB BOY 以「CITY BOY」與「SURFING」為主題，亞太地區形象大使 IU 也演繹，此次共推出 18 款上衣致敬美國波士頓，腳踩滑板、衝浪的生動插畫一躍而上，融合都市街頭文化與廣闊海岸線的魅力。同時，也在心中山線形公園同步推出《NB BOY 夏日遊客中心》，打造獨特的夏日探索空間，完成指定任務即可獲得「NB BOY 夏日探索徽章」與「蜷尾家冰淇淋」。