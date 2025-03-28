東森自然美「光透泌碼‧解鎖肌因」　2025母親節寵愛盛典登場

▲東森自然美於母親節前夕舉辦「AI智能健康美學盛典」，東森集團總裁王令麟偕同東森自然美總經理宋湘嵐、副總經理羅少庭與加盟主開心合影。

消費中心／綜合報導

母親節即將到來，東森自然美以「光透泌碼‧解鎖肌因」為主題，推出2025年母親節寵愛企劃，邀請愛美女性一同探索肌膚的年輕密碼。3/25(二)盛大舉辦「AI智能健康美學盛典」，東森集團總裁王令麟偕同東森自然美總經理宋湘嵐、副總經理羅少庭親自出席並邀請全台加盟主共襄盛舉，展現東森自然美品牌發展53年來的專業美容實力與未來發展願景。

「AI智能健康美學盛典」不僅是東森自然美年度成果的展現，更是品牌邁向智慧化、規模化發展的重要里程碑。近年來，東森自然美積極打破傳統美容SPA的經營模式，融合AI智能科技，率產業之先導入AI美容儀器，透過精準演算法提供客製化按摩體驗，並藉由線上線下虛實整合，實現通路綜效最大化，成功創造出2024年台灣市場營收突破10億元的亮眼成績。盛典現場更舉辦頒獎典禮，王令麟親自表揚2024年度表現傑出的加盟主，肯定其專業服務與貢獻，並強調第一線的夥伴是品牌持續成長的關鍵動力。

▲「7D天使光護理課程」結合智能探頭技術，融合深層清潔、按摩舒壓、溫度調理等七大護理技術。

同時，東森自然美積極拓展國際市場，尤其著重兩岸布局，2024年正式啟動位於上海奉賢的研發中心，集結AI科技與生技研發製造，打造亞洲首屈一指的「科技美容」休閒觀光工廠，並與上海復旦大學等知名學府展開產學合作，從研發、教育到技術培訓全方位升級，提升整體服務能量。預計至2028年將新增1萬家東森自然美加盟門市與百貨專櫃據點，致力成為中國美業領導品牌，以兩岸為基地邁向全球生技健康美容市場。

▲「白藜蘆醇活顏系列」以核心三元素白藜蘆醇、NMN、外泌體為肌膚提供全面護理。

東森自然美2025母親節活動一大亮點為「白藜蘆醇活顏系列」全系列正式亮相，此次再加入「白藜蘆醇潔面慕斯」、「白藜蘆醇活顏菁萃噴霧」及「白藜蘆醇活顏菁萃面膜」3款生力軍，針對清潔、保濕及修護提供高效能的保養體驗，進一步完善肌膚年輕護理方案。白藜蘆醇活顏系列以「白藜蘆醇」為核心，結合NMN與Exosome外泌體兩大尖端抗老科技成分，針對肌膚問題提供全方位解決方案。而近年美容成分新寵「外泌體」科技如同肌膚的「智能美容顧問」，能感應肌膚狀態，自動調節養護機制並有效傳遞活性成分，增強肌膚修護能力，提升肌膚緊緻度與彈性。

▲「NB-1胜肽水光微導機能液」，導入高濃度胜肽，深層修護補水，喚醒肌膚水光潤澤力。

時逢母親節檔期，東森自然美推出多項母親節限定優惠回饋消費者，包含：「白藜蘆醇活顏全系列七件組」限時優惠價為22,800元（原價29,200元）、單品任選享9折優惠，第二件88折，而深受消費者喜愛的「NB-1胜肽水光微導機能液（小銀管）」也同享折扣，不論居家保養或搭配水光護理課程使用，都能有效提升肌膚含水量與光澤，輕鬆實現閃亮女神光。

此外，東森自然美也針對新朋友推出母親節專屬之兩大美肌奢寵護理課程：一為「Dr.胜肽水光極潤保濕護理」以高科技儀器，層層導入胜肽精華，為肌膚做到拉提緊緻、立即修護補水，強化肌膚保濕與修復能力；二為「7D天使光注氧儀課程」則採用全新超導黑科技，結合7大技法速效調理肌膚困擾，從清潔、護膚到舒壓進行深度修護保養，進而提升淨白煥膚能力。兩大明星護膚課程原價7,980元，母親節活動期間特惠價6,380元，新會員與朋友同行更享5,980元優惠價，相當適合做為母親節期間送給自己與媽媽的美麗好禮。

今年母親節，不妨前往東森自然美一同享受結合科技與自然的護膚盛典，無論是全新抗老系列、經典水光護理，還是奢寵美肌療程，都將成為表達愛與感謝的最佳選擇。一起為媽媽、也為自己打造最動人的美麗光彩，從肌膚開始，解鎖屬於每個女人的自信與閃耀。

東森自然美官網課程預約：https://bit.ly/4iY47bI