新光三越初夏購物節4／2登場　2600個品牌全回饋聰明買

▲新光三越2025初夏購物節將在4／2開跑。（圖／業者提供）

時尚中心／綜合報導

隨著春意漸濃，新光三越「初夏購物節」也即將於4／2登場！集結全台超過2,600家品牌，從化妝品、香氛、國際精品到春夏流行服飾，包括120大美妝品牌與20大香氛品牌，以及40大國際精品與超過500家服飾品牌同步換季優惠，推出化妝品滿3,000元送3000點、名品滿1萬元送5000點優惠。消費者不僅能滿載而歸，還能聰明放大荷包價值。

▲ESTEE LAUDER 小棕霸組 ，特價4,450元，價值6,313元（7折）。

滿3千送3000點，挑對信用卡再加碼

新光三越初夏購物節從4／2起開跑，祭出化妝品單筆滿3,000元送3,000點skm points；首八日（4／2至4／8）名品單筆滿1萬元送5,000點skm points；首八日（4／2至4／9）8大銀行使用skm pay，於指定服飾品類刷5,000元，加贈2,000點skm points（限量）；聯名卡友刷滿8,000元還能再加碼獲得3,000點skm points；12大指定銀行也同步祭出服飾、家電等滿額多重贈點。

▲超級品牌日LANCOME 超極限肌因入門組，特價4,550元，價值6,702元（67折）→0402買即加贈skm points 2,000點（獨家限量）。

美妝品牌日特價又回饋，香氛圖書館挖寶超療癒

今年初夏購物節，美妝依然是吸睛焦點，化妝品區更推出限時7天的「超級品牌日」，16大品牌推出高達52折起的超值優惠組合，還有ESTEE LAUDER、LA MER、SK-II、LANCOME等攜手7大品牌推出8款獨家「買組贈點」組合，最高加碼再多送2,000點，絕對是上半年最適合囤貨的出手時機。

▲REVIVE 4D水光豐潤組，特價9,200元，價值12,180元（75折，台北信義新天地獨家）；超級品牌日資生堂東京櫃 怡麗絲爾A醇加大組，特價2,250元，價值3,668元（61折）→0404買即加贈skm points 1,000點（獨家限量）。

此外，新話題也不缺席，韓國高顏值美妝fwee首度來台，即日起至8／31進駐信義新天地A11開設快閃店，加上ohora凝膠美甲、MAKE UP FOR EVER打卡攝影棚等六大快閃活動接力登場，美妝控隨時有新貨。

▲韓國超人氣彩妝fwee最受韓妞歡迎的布丁兩用唇頰膏熱賣，預計單週能銷售千顆，fwee 布丁兩用唇頰膏，特價528元，原價660元。

喜愛香氛的消費者，今年新光三越攜手20大香氛品牌，打造全台最齊全的「香氛圖書館」，從DIOR、Aesop到MALIN+GOETZ，不論是木質調、小眾感或療癒系香氛，應有盡有，輕鬆就能找到屬於自己的專屬氣味。

▲Aesop 詠香水Aurner 50ml，推薦價5,600元（新品上市）。

▲PRADA Beauty唯我莫測淡香精30ml，推薦價3,500元。

精品滿萬送5000點，輕輕鬆鬆變最潮

當然，初夏也是時尚迷大顯身手的季節！40大國際精品GUCCI、FENDI、Bottega Veneta等話題新品全到貨，搭配會員首七日單筆滿萬送5,000點，再享指定銀行多重加碼；超過500家服飾品牌也同時推出春夏新品8折起優惠。從當下最流行的Blokette style復古運動風、甜帥兼具的復古少女系，到必備的機能跑鞋、芭蕾鞋，想穿得時髦有型，這波剛剛好。

▲LONGCHAMP Le Roseau水桶包，推薦價26,900元。

▲Grace Continental 光影雪紡歐根紗襯衫，推薦價12,800元；Diesel T-ORIGIN上衣，推薦價10,000元。

▲ASICS GEL-KINETIC FLUENT 男女中性款運動休閒鞋，推薦價5,980元。

善用APP抽5萬點，online也能聰明買

想要先人一步搶好康的朋友別錯過3/25已經開跑的「skm online初夏購物節」，線上獨家爆品天天5折起！包括ESTEE LAUDER微分子原生露發燒組、BOBBI BROWN日夜水潤唇精華組、LANCOME極光精華入門組等都推出驚喜限定價，讓美妝保養24小時不打烊。

除了折扣與滿額回饋，會員還有專屬任務可挑戰，4／1前開啟APP推播，4／2起完成任務，就有機會抽中5萬點skm points，還能以10元入手韓系美妝券，處處都有小驚喜。

春假假期30場活動好好玩

因應4月連假，新光三越全台舉辦超過30場活動，準備全家同歡，2025年《是誰遊樂園》巡迴展首展即起至4／20在新光三越台南中山店開展，攜手知名插畫家王詩婷 Maruco，以大小朋友都喜愛的遊樂園為主題，與其創作品牌「Maruco小畫室」筆下的熱門角色們，共同搭建起一座幸福療癒的小動物遊樂園，有9大主題互動展區、逾百件創作，採免費入場，每個角落都是拍照打卡的絕佳場景，讓消費者記錄下最夢幻的兒童節。