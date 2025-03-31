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A.P.C.聯名ASICS打造極簡運動穿搭！復古機能鞋、Logo控必收網球托特包

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記者鮑璿安／綜合報導

深受極簡愛好者喜愛的法國時尚品牌 A.P.C. 再度攜手知名運動品牌 ASICS推出聯名系列！為迎接即將到來的歐洲網球巡迴賽，從專業運動裝備到日常穿搭都一應俱全，透過簡約線條打造矚目單品，無論是鞋款或是包袋選項都讓人難以抗拒！

▲▼ASICS 。（圖／品牌提供）

▲▼ASICS 。（圖／品牌提供）

▲▼ASICS 。（圖／品牌提供）

▲法國時尚品牌 A.P.C. 再度攜手知名運動品牌 ASICS推出聯名系列 。（圖／品牌提供）

聯名系列包含場上(on-court)與場下(off-court)兩大主題，採用 A.P.C.經典美 學，以藍白色調呈現獨特的 70 年代學院風格融合專業運動科技。場下系列由 A.P.C.創意總監 Judith Touitou 操刀設計，專為日常穿搭與休閒活動而打造，包含男女裝及中性服裝、配件以及鞋款。非常推薦入手的A.P.C. x ASICS GEL-KAYANOTM 14 運動鞋，以復古融入潮流美學搭載 ASICS 標誌性的 GEL 緩震科技，性能和外觀都相當在線。

▲▼ASICS 。（圖／品牌提供）

▲▼ASICS 。（圖／品牌提供）

▲A.P.C. x ASICS GEL-KAYANOTM 14 運動鞋 。（圖／品牌提供）

話題包款則是採用日本有機丹寧製成的 Tote Raquette，正面融入獨特的網球拍收納設計，成為最有質感的網球包。A.P.C. x ASICS 聯名系列將於 4 月 5 日起於 A.P.C.台北 SOGO 復興店限量發售，感興趣的粉絲們不妨提前筆記下來。

▲▼ASICS 。（圖／品牌提供）

▲▼ASICS 。（圖／品牌提供）

▲ACNE STUDIOS與義大利運動品牌KAPPA攜手合作 。（圖／品牌提供）

此外，ACNE STUDIOS與義大利運動品牌KAPPA攜手合作，推出2025春夏聯名系列，包含22款涵蓋丹寧服飾、運動服及配件單品。該系列融合專業運動機能與奢華時尚美學，打造足球球衣、貼身內搭、運動套裝、丹寧單品、運動鞋，以及ACNE STUDIOS標誌性BOWLINA包款的全新特別版本。

品牌標誌性粉色調的火焰印花足球球衣，上面印有KAPPA與ACNE STUDIOS標誌；帶有KAPPA標誌飾帶的淺色水洗丹寧褲與運動長褲；以及貼身的緊身T恤，靈感來自足球運動員的排汗底層衣。此外，配件方面，於ACNE STUDIOS 2025春夏秀場首度亮相的BOWLINA包款，經過重新演繹，並結合火焰圖案與雙品牌標誌；同系列還推出印有品牌標誌的棒球帽與一款運動風球鞋，以及受足球裝備啟發的及膝運動襪。

關鍵字：

A.P.C., 運動, 聯名系列, 網球, ASICS

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