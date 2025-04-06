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酩悅香檳推菲董聯名限量版　解構標誌領結又潮又帥

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▲酩悅香檳推菲董聯名限量版。（圖／品牌提供）

▲酩悅香檳推菲董聯名限量版。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

酩悅香檳（Moët & Chandon）再度展現其創新精神，攜手Louis Vuitton時任男裝創意總監Pharrell Williams，推出全新聯名限量版香檳系列。本次合作將品牌經典的標誌性領結元素重新詮釋，並以香檳金、午夜藍與寶石紅三款時髦配色，融合奢華與個人風格。

▲酩悅香檳推菲董聯名限量版。（圖／品牌提供）

酩悅香檳以歷史悠久的釀造工藝聞名，這次與時尚大帝菲董攜手，將「慶生」的概念提升至全新層次。菲董認為，生日的意義不僅是歡樂，更是人與人之間的情感連結。本次聯名設計特別著重在「蝴蝶結」元素，象徵聚會、分享與驚喜。他翻閱品牌歷史資料，發現瓶身標誌性的領結裝飾最早可追溯至1889年，於是決定將這一經典符碼轉化為本次聯名設計的核心。

▲酩悅香檳推菲董聯名限量版。（圖／品牌提供）

酩悅香檳菲董聯名限量版選用品牌代表性的Brut Impérial香檳，瓶身設計別具巧思。菲董透過珍珠串聯概念，將個人簽名與字母縮寫「PW」細膩融入設計，營造出如珍珠胸針般的華麗光輝，展現獨特的時尚魅力，並搭配限量版外盒，方便喜愛收藏的消費者，酩悅香檳菲董聯名限量版售價2,250元，即日起開賣。

▲酩悅香檳推菲董聯名限量版。（圖／品牌提供）

而酩悅香檳也特別與台北W飯店攜手，推出期間限定的明星級尊榮慶生活動。即日起至5／31期間，凡於「Seasons by Olivier E.」預約生日聚會，即可享受專屬的酩悅香檳菲董主題座位區、慶生拍照打卡區及獨家香檳蛋糕等特別服務。活動期間內，購買雙杯或750ml單瓶酩悅香檳，即可獲得W飯店主廚特製的聯名限定版香檳蛋糕。

▲酩悅香檳推菲董聯名限量版。（圖／品牌提供）

另一款話題聯名，則是配件品牌CASETiFY與日本藝術家村上隆合作，推出「村上隆 x CASETiFY：Mr. DOB 聯名系列」，將村上隆所創造的專屬化身 MR. DOB 作為核心理念，設計出一系列的周邊藝術選項，他表示：「非常期待能以全新的方式，將 MR. DOB 融入人們的日常生活中。」該產品系列將於4／11在 CASETiFY 台灣官方網站及 CASETiFY STUDiO 品牌概念店正式發售。

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關鍵字：

香檳, 聯名, 酒精, 菲董, 慶生, 酩悅香檳

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