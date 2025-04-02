母親節必買特惠組懶人包！10款精選組合都是口碑熱賣好物

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

母親節檔期即將到來，雖然還沒真正到送禮的時刻，但是提前趁著優惠自己囤貨，更能省下不少錢，以下就分享10款推薦優惠組合，價格實惠、東西又好用。

＃嬌蘭 皇家蜂王乳平衡油精華大容量組，價值9634元、優惠價5590元

連宋慧喬都愛不釋手的皇家蜂王乳平衡油精華，在2025年全面進行更新，質地更水感、好吸收，但是精華濃度更升級，母親節入手50ml皇家蜂王乳平衡油精，直接帶走皇家蜂王乳蜜露40ml、皇家蜂王乳平衡油精華5ml、皇家蜂王乳蜂蜜修護黑霜7ml、皇家蜂王乳頭皮修護精華5ml、皇家蜂王乳純淨潔顏凝露40ml、皇家蜂王乳雙導精華體驗禮（輕巧盒裝版），真的拿到手軟。

＃赫蓮娜 超級黑繃帶周末限定組，價值11500元、優惠價6550元

黑繃帶無疑是赫蓮娜必買首選，原本要破萬元的買黑繃帶修護乳霜15ml，贈黑繃帶修護乳霜5mlx3的組合，4月4日至6日三天限定下殺，從容量來看簡直買一送一，價值11500元現在6550元就能到手。

＃LA MER 超濃萃特效修護組，價值26463元、優惠價22800元

貴婦保養LA MER日前才剛剛推出的超濃萃特效修復精華，馬上就加入了母親節優惠組合，50ml的容量搭配乳霜7ml 、醇萃活膚晚霜7ml，根本是經典商品一次到位，有感滋潤抗老。

＃資生堂 小紅瓶超導電波組，價值8900元、優惠價4350元

熱賣超過10年的資生堂「小紅瓶」紅妍山茶花修護精華，終於在今年運用山茶花活酵再生科技，功效更升級，這次組合直接帶走多達100ml的紅妍山茶花修護精華，再贈資生堂芯之麗輕縈柔波洗髮露，僅在首四日限定販售。

＃Dr Sebagh賽貝格 極緻無齡精萃組，價值31560元、優惠價21000元

來自澳洲的頂級醫美保養品牌Dr Sebagh賽貝格，是由全球知名醫學美容權威Dr Jean-Louis Sebagh創立，高效有感是核心使命，這次組合包含：無齡極緻精萃60ml*2、高效撫紋精華5ml*2、無齡極緻精萃5ml*2、玫瑰特效活妍精露5ml*2，等於是抗老大補帖，無懼歲月痕跡。

＃Kiehl's 嫩白保濕穩膚組，價值7749元、優惠價5150元

直接把最熱賣的單品無廢品全部帶回家，組合包含激光極淨白淡斑精華50ml、金盞花植物精華化妝水250ml，還有金盞花植物精華化妝水40ml*4、激光三酸煥膚精華液4ml*2，一次感受所有網推好物。

＃伊麗莎白雅頓 艾地苯3合1精華VIP組，價值10600元、優惠價7400元

雅頓的艾地苯向來是用過回不去的有感好物，低調但成分與價格都超實在，這次把超頂級、VVIP最愛的艾地苯3合1高效煥顏抗老精華30ml*2、艾地苯全能智慧防禦乳40ml，全部正貨CP值拉滿。

＃PAUL & JOE 糖瓷雙隔離乳氣墊組，價值5250元、優惠3700元

PAUL & JOE糖瓷隔離乳系列經典20多年，不僅用起來超保濕，後續持妝更厲害，這次只要買糖瓷恆潤／防曬隔離乳30ml*2搭配糖瓷美肌水凝粉餅／糖瓷絲潤精華氣墊12g（正貨／任選色／不含盒），就可以帶走提琴小貓三角化妝包、糖瓷隔離乳10ml*2，絕對是最可愛特惠組。

＃BOBBI BROWN 維他命乳霜雙入組，價值5200元、優惠價3850元

提到BOBBI BROWN沒人不認識鼎鼎大名的「橘子霜」維他命乳霜，這次母親節若有機會參加VIP預購會，就可以擁有橘子霜雙入組，妝前、睡前保養一次搞定，特價74折當然要囤貨。

＃L'ERBOLARIO蕾莉歐 輕奢保養限量禮盒，價值16200元、優惠價10080元

來自義大利的植萃保養品牌蕾莉歐以各種香氛單品廣受歡迎，母親節組合經典臉部保養，包括：海藻多元植物精華保濕液50ml*2、艾棻絲煥顏彈力霜50ml還有植物水解蛋白卸妝乳200ml，等於一次搞定全臉呵護超實惠。