2025夢幻求婚鑽戒8款推薦　《難哄》同款蝴蝶結鑽戒也在榜上

文／美人圈

熱播劇《難哄》甜蜜收官，桑延在高中校園浪漫求婚的場景，是不是也讓你心動不已？劇中那枚精緻的蝴蝶結鑽戒更是引發熱議！本文除了揭曉桑延同款鑽戒品牌，更精選8款2025最受矚目的夢幻求婚鑽戒，從Harry Winston、Cartier到Tiffany & Co.，不論你的預算是破萬還是追求奢華級，都能找到最完美的選擇，助你成功套牢另一半！

▲桑延同款求婚鑽戒是周大福與聯名款。（圖／截自《難哄》，下同）

一、《難哄》桑延同款求婚鑽戒：周大福 VERA WANG LOVE 系列蝴蝶結鑽戒

想要緊緊套牢對方的心，求婚鑽戒自然是要好好選！桑延這回同樣選擇與定情手鍊同一個珠寶品牌「周大福」與婚紗品牌VERA WANG跨界聯名的蝴蝶結鑽戒，象徵著彼此是最珍貴的禮物，寓意滿滿。

要知道VERA WANG婚紗本就是許多女孩的夢幻首選，這次與周大福聯合推出的珠寶系列「VERA WANG LOVE」中的蝴蝶結鑽戒也寓意愛人之間的完美締結，也難怪溫以凡收到直接流下感動的淚水，桑延真的很識貨啊。

▲周大福VERA WANG LOVE系列蝴蝶結鑽戒，HK$29,800（約NT$126,329）。（圖／周大福官網、小紅書＠杭州HCTF珠寶集合中心）

二、2025 夢幻求婚鑽戒推薦

以下推薦7款不同風格和價位的夢幻鑽戒，讓你找到最適合的求婚信物。

經典浪漫：

Harry Winston Classic Winston™心型切工訂婚鑽戒

Harry Winston以卓越工藝與無與倫比的鑽石品質聞名，被譽為「鑽石之王」。其中Classic Winston™心型切工訂婚鑽戒更是品牌最具浪漫象徵的夢幻之作，將經典設計與華麗細節完美結合，為愛情留下永恆見證。以頂級心型切工鑽石為主石，鑲嵌于鉑金底座，並搭配長錐型切工邊鑽，讓主鑽更加耀眼，展現極致高貴優雅的氣質。不論是求婚、訂婚，或是送給摯愛的一份永恆承諾，這款鑽戒都是一款無可取代的夢幻逸品！

▲Harry Winston Classic Winston™心型切工訂婚鑽戒。（圖／Harry Winston）

Tiffany & Co. Tiffany® Setting 鉑金訂婚戒指

每個女孩都夢想擁有一個屬於自己的蒂芙尼藍盒，想把另一半寵成公主，求婚鑽戒首選Tiffany® Setting鉑金訂婚戒指！自1886年誕生以來，Tiffany® Setting鉑金訂婚戒指一直是全球最具標誌性的訂婚戒指之一。品牌首創六爪鑲嵌設計，讓鑽石如同懸浮於戒台上，極大化折射光線，展現無與倫比的璀璨火光，成為無數人夢寐以求的訂婚戒指。簡約優雅的設計不僅經典不敗，更象徵純潔、堅定不移的愛情，是求婚與承諾的最佳選擇。

▲Tiffany & Co. Tiffany® Setting 鉑金訂婚戒指。（圖／Tiffany & Co.）

BVLGARI Dedicata a Venezia 戒指

BVLGARI Dedicata a Venezia戒指的靈感源自威尼斯獨特的 「婚姻之橋（Ponte degli Sposi）」傳說，象徵著純粹的愛與承諾，是經典訂婚戒指的夢幻選擇。戒指鑲飾1顆圓形明亮型切割鑽石，戒環上的鏤空細節與流暢線條營造出輕盈、優雅且極具現代感的珠寶美學。

▲BVLGARI Dedicata a Venezia戒指。（圖／BVLGARI）

時尚設計：

Cartier LOVE單鑽戒指

Cartier LOVE戒指一直是最具代表性的愛情象徵之一，除了低調的無鑽款，亦推出奢華度滿分的單鑽戒指！在經典螺絲設計中鑲嵌一顆璀璨單鑽，將永恆愛意與現代優雅完美融合，展現細膩又低調的高貴美感。戒指採用玫瑰金搭配Cartier精心挑選的頂級鑽石，在簡約設計中綻放迷人光芒。標誌性的螺絲細節，象徵牢不可破的愛情承諾。

▲Cartier LOVE單鑽戒指。（圖／Cartier）

Boucheron Vendôme Liseré戒指

來自法國頂級珠寶品牌Boucheron的Vendôme Liseré戒指是向品牌發源地巴黎芳登廣場（Place Vendôme） 致敬的經典之作。這款戒指融合法式優雅與大膽設計，以極簡線條搭配細膩細節，展現獨特且不張揚的奢華美學。戒指中央鑲嵌一顆精選頂級圓形明亮式切割鑽石，周圍則以黑色陶瓷環繞，創造出強烈的視覺對比，讓鑽石更顯璀璨耀眼。這種黑白經典配色，不僅增添了 摩登感與現代建築風格，更賦予珠寶無可取代的優雅氣質。

▲Boucheron Vendôme Liseré戒指。（圖／Boucheron）

優雅花卉：

Van Cleef & Arpels梵克雅寶 Socrate 戒指

來自Van Cleef & Arpels梵克雅寶的Socrate戒指，以細緻的花卉設計展現品牌對大自然靈感的獨特詮釋。這款戒指透過滿鑲鑽石的花朵造型，勾勒出如同真花般的輕盈與靈動，營造出輕盈通透且璀璨奪目的立體感，彷彿在指間綻放一朵純淨且閃耀的鑽石花朵，為佩戴者增添優雅、浪漫與柔美氣質。

▲Van Cleef & Arpels Socrate 戒指。（圖／Van Cleef & Arpels）

TASAKI BRILLANTE Solitaire Round Brilliant 戒指

日本頂級珠寶品牌TASAKI BRILLANTE Solitaire Round Brilliant戒指以極簡設計與頂級鑽石切割工藝，展現純粹、璀璨且充滿現代感的珠寶美學。簡約的戒台設計讓鑽石成為視覺焦點，鑲嵌半圈的璀璨鑽石簇擁著主鑽，映照一圈光暈，彷彿點亮愛侶們幸福的未來。

▲TASAKI BRILLANTE Solitaire Round Brilliant 戒指。（圖／TASAKI）

求婚鑽戒是愛情的重要信物，選擇一枚完美的鑽戒，不僅能表達你對另一半的愛意，更能為你們的愛情故事留下永恆的見證。希望本文的推薦能幫助你找到最心儀的鑽戒，預祝求婚成功！

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