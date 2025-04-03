《難哄》章若楠「零妝感」怎麼畫　原生感眉毛、單色眼影打造初戀顏

文／美人圈

由白敬亭、章若楠主演的甜寵陸劇《難哄》近期話題超高！尤其是女主角章若楠清純的「初戀系長相」，被網友譽為初戀顏天花板，仔細看她在劇中的妝容都非常清淡，不仔細看的話甚至像沒化妝！本篇分享這種看起來像素顏，但又能讓美感提升超多的「零妝感妝容」到底怎麼畫？快一起往下看！

▲章若楠在劇中的妝容都非常清淡。（圖／weibo@影視劇難哄）

章若楠「零妝感」妝容重點

1：底妝越薄越好

首先是底妝，除了粉底液的挑選，妝前工作也要做好。妝前保濕不需要太複雜，基本上拍一層化妝水，再加清透型的精華就可以了；妝前乳則選擇保濕型的，能幫助肌膚維持在較水潤的狀態，這樣底妝才會更加服貼持久。

粉底液則選擇質地輕薄、水潤程度較高的，取適量後用粉底刮刀，薄薄一層上臉，從臉部中央向外推開，注意盡量不要過度堆疊。對於需要特別遮瑕的部位，像是黑眼圈、鼻翼、嘴角、痘疤等等，使用遮瑕膏輕輕點塗，再用手指粉撲輕輕拍開即可。

▲首先是底妝要越薄越好。（圖／IG@luna_makeup_official、小紅書@章若楠）

2：使用水潤質地的提亮液，澎潤蘋果肌

仔細觀察，章若楠的蘋果肌是很飽滿的，可以使用質地較水潤的提亮液，先取適量在手上，再用刷子沾取後輕輕上臉以避免過量，薄上一層在臉中三角區，打造飽滿澎潤的蘋果肌；若想要讓蘋果肌有更澎的效果，也可以拿用粉質細膩的提亮，點塗在顴骨。

▲用提亮液澎潤蘋果肌。（圖／UNLEASHA、weibo@影視劇難哄）

3：使用膚色、透明蜜粉定妝

定妝則使用透明或膚色的蜜粉，避免使用白色或紫色，用較軟的刷子輕掃在容易出油的T區、眼下等部位，整體不要過量，以免妝感過重，最後再噴一層定妝噴霧，所有的底妝步驟就完成了。

▲使用膚色、透明蜜粉定妝。（圖／小紅書@章若楠、laura mercier）

4：原生感眉毛

連章若楠本人都說過，她的妝容最大的改變就是眉毛！先根據原本眉型畫出大致框架後，選一隻比原本眉毛還要淺的眉筆，填補眉毛的空缺處，填補完後可以用螺旋眉刷再稍微暈染一下邊緣，會發現眉毛更加立體，而且有種自然的毛絨感。接著再使用有固定效果的透明眉膠增加毛流感，讓毛流更乾淨俐落。另外，整體眉型的下緣也不是直直一條，而是帶點微微的弧度。

▲章若楠本人也說過妝容最大的改變就是眉毛。（圖／weibo@影視劇難哄 、IG@benefitcosmeticskorea）

5：用少許灰色調修容即可

太強烈的修容雖然上鏡，但在現實中看會讓妝感較不自然。想打造零妝感的修容，可以選擇火苗型的刷具，搭配灰色調的陰影，輕輕掃在眼窩、鼻頭等需要修飾的部位後，再用刷子上的餘粉進行銜接就好，掃出來的效果才會自然又柔和。

▲用少許灰色調修容。（圖／IG@toocoolforschool_official、weibo@影視劇難哄）

6：弱化眼影，加強臥蠶、上睫毛

眼影部分先用淺色進行大面積打底，再用淺棕色用來加深睫毛根部，下半部分的加深範圍則不要超過眼球，接著用再深一點的顏色再次加深下至位置。臥蠶則可以畫大一點，形狀要順著眼睛弧度，前後寬度保持一致；臥蠶提亮的第一筆要點在正中間，保持中間最亮，然後左右滑動讓整體飽滿起來。

睫毛的重點則是上睫毛，並使用可以畫出束狀感的睫毛膏，刷上睫毛膏後，趁睫毛膏還沒乾前用小鑷子夾成一束一束的束狀感，也可以用鑷子沾取睫毛膏直接補強束狀感，這種束狀睫毛可以很好的放大眼型，也可以取代眼線，做到眼妝減法，讓整個眼妝更加柔和自然，下睫毛則可以不用刷。

▲最後加強臥蠶、上睫毛。（圖／IG@bbia.official、weibo@影視劇難哄）

7：心機小tips－鼻頭紅潤感

最後可以發現，章若楠在劇中，鼻頭總是微紅且透亮，有種剛哭過的既視感，非常顯嫩。可以使用粉色的水光打亮棒，沒有的話也可以用淡粉色的水光唇釉、水光感唇膏，沾取少量抹在鼻頭，來模擬這種感覺。

▲小心機可在鼻頭用粉色的水光打亮棒模擬剛哭過的紅潤感。（圖／weibo@影視劇難哄、IG@hince_official）

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